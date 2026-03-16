Гости Тывы смогут планировать путешествия в регион с помощью ИИ-ассистента для туристов

Республика Тыва, Министерство культуры региона и «Сбер Бизнес Софт» разработали ИИ-ассистента для посещающих регион туристов. Он уже доступен на туристическом портале Республики. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

ИИ-ассистент будет помогать туристам оптимально планировать маршруты и изучать культурное наследие Республики. Этот инструмент будет способствовать развитию туристической привлекательности региона и популяризировать национальную культуру. Сервис разработан ИТ-компанией «Сбер Бизнес Софт».

Цифровой помощник ответит на вопросы туристов о достопримечательностях, календаре событий на текущий год, вопросах о национальной кухне, наиболее интересных музеях, а также на вопросы, связанные с планированием маршрутов. Также можно будет узнать о правилах поведения в святых местах, освоить небольшой туристический разговорник тувинского языка и узнать, где приобрести сувениры. ИИ-ассистент будет сопровождать туриста во время путешествия, предоставляя точную и проверенную информацию по всем аспектам пребывания: от логистики и достопримечательностей до сведений о выборе жилья и мест для отдыха.

Цифровой инструмент разработан на базе нейросети «ГигаЧат» от Сбербанка и комбинирует сценарный подход с использованием большой языковой модели. Это обеспечивает точность и предсказуемость ответов для распространенных и типовых вопросов. ИИ-ассистент будет точно, связно и полно отвечать на распространённые и типовые вопросы, а на более сложные и нестандартные вопросы ответ будет сгенерирован на основании официальной документации. На текущий момент ИИ-ассистент занимается всеми поступающими обращениями туристов на портале Республики. В среднем он обрабатывает более 150 диалогов в месяц.

«Мы видим будущее за такими интеллектуальными спутниками, которые не просто отвечают на вопросы, а являются существенным инструментом для решения их практических вопросов, связанных с путешествием и отдыхом. У нас есть понимание, как это реализовать, и необходимые разработки внутри экосистемы «Сбера» для воплощения этой концепции. В дальнейших стратегических планах ‒ превратить ИИ-ассистента в полноценного помощника для путешественника, который сможет организовать этапы планирования путешествия: от подбора вариантов предложений до бронирования мест размещения, столиков в ресторанах и кафе, заказа экскурсии, выбора турмаршрутов. Это станет возможным за счет интеграции с решениями экосистемы «Сбера», а также с локальными системами бронирования и управления туристическими услугами», — Эдуард Сандан, заместитель Председателя Правительства Республики Тыва.