«МегаФон» прокачал LTE в самом населенном районе Бурятии

Абоненты «МегаФона» в Иволгинском районе Бурятии получили улучшенное покрытие 4G в результате модернизации телеком-оборудования. Более высокие скорости мобильного интернета теперь доступны в пяти населенных пунктах. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Иволгинский район является самым маленьким сельским районом Бурятии, при этом самым населенным. Преимущественно здесь занимаются фермерством, ведущие местные предприятия производят молоко, мясо, овощную и зерновую продукцию. Кроме того, территория богата археологическими памятниками, природными локациями и знаменита Иволгинским дацаном, который ежегодно посещают тысячи туристов и паломников из других регионов и стран.

Модернизация телеком-инфраструктуры прошла в пяти селах и поселках: это Сотниково, Оронгой, Гурульба, Колобки и Поселье, в которых суммарно проживают более 30 тыс. человек. Специалисты «МегаФона» активировали на базовых станциях дополнительные мощности и перевели частоты прежнего поколения в современный стандарт, благодаря чему скорости интернета стали выше, а соединение стабильнее.

«Развитие телеком-инфраструктуры позволит нашим абонентам быстрее и легче решать повседневные задачи: искать необходимую информацию в интернете, оформлять госуслуги, общаться с родными, работать и учиться. Жители этих иволгинских сел стабильно наращивают объемы пользования телеком-услугами. Например, в Сотниково в январе-феврале относительно аналогичного периода прошлого года голосовой трафик увеличился на 27%, а рост объема передачи интернет-данных составил 21%. В Колобках эти показатели равны 17% и 12% соответственно», – сказала Олеся Степанова, директор «МегаФона» в Республике Бурятия.