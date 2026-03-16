«МегаФон» расширил «цифровой коридор» на трассе Ачинск – Абакан в Хакасии

Мобильный интернет четвертого поколения и голосовые звонки по технологии VoLTE теперь доступны абонентам «МегаФона» в деревне Гальджа Ширинского района. Дополнительное оборудование, установленное на действующую базовую станцию, обеспечило покрытие сотовой сети в населенном пункте и на прилегающем участке автодороги. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Деревня Гальджа находится рядом с трассой Ачинск – Абакан – крупной транспортной артерией, связывающей Красноярский край и Хакасию. Наличие 4G позволит абонентам «МегаФона» – водителям и пассажирам – устанавливать необходимые приложения, строить маршруты или решать возникшие в пути неотложные вопросы. Технология VoLTE позволит им одновременно разговаривать и пользоваться интернетом, например, делиться геолокацией или искать информацию во время звонка.

Стабильную передачу данных как дома, так и на улице обеспечивает низкочастотный диапазон. Замеры показали, что скорость мобильного интернета в абонентских устройствах достигает 20 Мбит/с. Этого достаточно, чтобы около ста человек, проживающих в Гальдже, пользовались банковскими сервисами, порталом госуслуг, мессенджерами и соцсетями, онлайн-кинотеатрами и другими приложениями.

Школьники могут подключаться к образовательным платформам со своих смартфонов, а их родители — проверять электронный дневник и следить за успеваемостью детей. Работникам фельдшерско-акушерского пункта станет удобнее консультировать пациентов и проводить приемы.

Развитие сети расширило и возможности онлайн-покупок. В деревне работает пункт выдачи заказов, которым пользуются местные жители. По данным маркетплейсов, в 2025 г. их товарооборот в регионах Сибири и Дальнего Востока вырос более чем на 400%.

«Сегодня мобильная связь является важной частью транспортной инфраструктуры — наравне с качественным дорожным покрытием, энергоснабжением и системами безопасности. Поэтому при развитии сети мы уделяем внимание не только городам и населенным пунктам, но и автодорогам, которые соединяют регионы. Модернизация базовой станции в Гальдже повысила цифровой комфорт сельчан и сделала поездки по трассе Ачинск – Абакан безопаснее», — сказала директор «МегаФона» в Хакасии Светлана Симаткина.