«МегаФон» ускорил мобильный интернет для студентов и преподавателей ПГНИУ

«МегаФон» модернизировал сеть в Перми в микрорайоне Заимка. Улучшение качества мобильной связи и интернета затронут территории, где расположены факультеты и общежития Пермского государственного национального исследовательского университета, а также прилегающие зеленые зоны — сквер и ботанический сад. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Технические работы позволили также разгрузить соседние базовые станции. Таким образом, сигнал в смартфонах пермяков в этом районе стал стабильнее, а мобильный интернет — быстрее.

Новое оборудование работает в нескольких частотных диапазонах, что позволяет увеличить зону уверенного покрытия, повысить проникновение сигнала внутрь зданий и одновременно с этим поддерживать скорость мобильного интернета до 80 Мбит/с. Такое качество передачи данных позволяет студентам использовать различные онлайн-платформы для учебных проектов, передавать большие объемы информации, использовать нейросети для обучения и общаться с сокурсниками и преподавателями.

7 ошибок при внедрении ИТ-решений в МФО и как их избежать
«Мы видим, как цифровая среда становится неотъемлемой частью образовательного процесса. Мобильный интернет пригодится в обработке данных научных экспериментов, для участия в вебинарах, при подготовке к лекциям и семинарам. Мы улучшили проникновение сигнала внутрь зданий и повысили способность сети выдерживать пиковые нагрузки, чтобы наша связь помогала в учебной деятельности на всей территории университета», — сказал Андрей Шмалев, директор «МегаФона» в Пермском крае.

Пиковые значения трафика аналитики оператора фиксируют в середине недели. В среду объем передачи вырастает на 17%, а разговоров — на 28% по сравнению со среднедневными значениями. Выходные дни, наоборот, становятся временем отдыха от звонков и активного использования онлайн-сервисов.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837