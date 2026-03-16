Ozon запускает крупный фулфилмент-центр в Нижнем Новгороде

Ozon открыл новый фулфилмент-центр в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Благодаря запуску логистического объекта в регионе будут созданы новые рабочие места, а продавцы площадки смогут быстрее отгружать товары на местный склад. Также объект позволит повысить эффективность и качество доставки заказов до жителей Приволжского федерального округа, которые получат еще более простой и быстрый доступ к 400 млн товаров на витрине маркетплейса. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Логистический центр будет осуществлять полный цикл обработки заказов — от приемки товаров до формирования посылок и их передачи в доставку до клиентов. С запуском первой очереди площадь склада составила более 40 тыс. кв. м. по полу, а после ввода всех очередей она увеличится до свыше 100 тыс. кв. м. На первом этапе на складе можно разместить более 10 млн товаров и обрабатывать до 180 тыс. заказов в день. После запуска всех очередей количество товаров, которые можно хранить на складе, увеличится до 30 млн, а число обрабатываемых заказов превысит 780 тыс. в день.

Расширение логистической инфраструктуры Ozon в столице Приволжского федерального округа связано с устойчивым ростом спроса на услуги маркетплейса.

«С начала 2026 г. число заказов в Нижегородской области увеличилось на 80% год к году. Растет и количество местных продавцов — по итогу 2025 г. с нами сотрудничает почти на 30% больше предпринимателей в регионе, чем годом ранее. Их товарооборот, в среднем, увеличивается в 6 раз в первые три года работы. Чтобы удовлетворять растущий спрос, мы продолжаем развивать логистическую инфраструктуру в регионе. Благодаря запуску нового фулфилмент-центра Ozon отправка товаров станет еще более удобной и быстрой. А наши клиенты, даже из самых отдаленных поселений области, смогут быстрее получать свои заказы в шаговой доступности», — сказал операционный директор производства Ozon Александр Старцев.

«Новый логистический комплекс Ozon — один из самых крупных подобных центров в регионе. В прошлом году он получил статус приоритетного инвестпроекта Нижегородской области. Благодаря комплексному развитию логистической инфраструктуры регион получает увеличение общего объема качественных складских помещений более чем на 20 процентов, а также новые рабочие места и налоговые поступления», — сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Данному проекту в статусе приоритетного оказывается господдержка в форме налоговых льгот на имущество. «Всего в нашем регионе сейчас действует 35 инвестиционных соглашений о поддержке приоритетных инвестпроектов в сферах логистики, промышленности, сельского хозяйства, нефтехимии и других. Общий объем инвестиций по ним – свыше 171 млрд руб.», – сказал заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

Новый фулфилмент-центр дополнит существующую в регионе инфраструктуру Ozon. В области уже работают два логистических центра. Площадь одного из фулфилмент-центров составляет порядка 40 тыс. кв. м. Он способен хранить около 8 миллионов товаров и обрабатывать до 250 тыс. заказов в сутки. Площадь второго логистического объекта для крупногабаритных товаров составляет более 60 тыс. кв. м. по полу. В регионе действуют также два хаба доставки, товары из которых направляются в пункты выдачи заказов либо напрямую к клиентам.

Товары, заказанные на Ozon, клиенты маркетплейса могут получать в шаговой доступности в ближайшем пункте выдачи. В Нижегородской области действуют более 1,8 тыс. ПВЗ, из которых почти 750 расположены в Нижнем Новгороде, а более 900 — в городах и поселениях до 50 тыс. человек.

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837