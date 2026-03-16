«Юрент» запустил сезон самокатов в Подмосковье

В Подмосковье стартовал сезон электросамокатов. Сервис кикшеринга (кратковременной аренды электросамокатов) «Юрент» в этом сезоне запустится более чем в 35 городах Московской области. Самокаты уже доступны в Долгопрудном, Одинцово, Реутове, Королеве, Химках. Компания сохраняет размер парка на уровне прошлого года — порядка 20 тыс. устройств. Об этом CNews сообщили представители «Юрент».

Безопасность

В сезоне 2026 г. «Юрент» делает особый упор на безопасность всех участников дорожного движения. Парк электросамокатов был полностью обновлен, а устройства получили поворотники и улучшенные характеристики управляемости и безопасности. Часть парка также будет оборудована индивидуальными укрупненными номерами, которые расположатся на передней, задней и боковой части устройства. Новые укрупненные номера легко считываются камерами и упростят выявление нарушителей ПДД, в том числе при неспешивании на пешеходных переходах — одной из наиболее распространенных причин ДТП с самокатами.

В новом сезоне «Юрент» усилит работу по идентификации пользователей и будет ограничивать допуск к управлению самокатам несовершеннолетним с помощью технологии МТС ID. В городах присутствия сервиса также будут работать консультанты по безопасности, которые работают в популярных у пользователей местах для поездок, обучают пользователей правилам и фиксируют нарушения ПДД. Для выявления нарушителей сервис также будет проводить совместные рейды с правоохранительными органами. «Юрент» продолжит работу с пользователями в части обучения ПДД и повышению культуры пользования СИМ. В городах Подмосковья запланировано проведение «Школ безопасного вождения», а в приложении сервиса каждый пользователь перед поездкой сможет пройти тестирование на знание правил дорожного движения, состоящее из 10 вопросов.

Пожаловаться на нарушителей ПДД сервиса можно с помощью бота в Telegram @pdd_urent_bot. Для этого необходимо сделать фото с нарушителем (на снимке должно быть видно номер устройства), а также указать время и место, когда оно было сделано. Служба поддержки оператора быстро обработает обращение и применит санкции, если нарушение имело место быть.

«Юрент» также будет бесплатно страховать пешеходов от несчастных случаев с самокатами. Страхование третьих лиц включено в базовый бесплатный страховой полис, который по умолчанию действует в каждой поездке на электросамокатах «Юрент». Страховка будет покрывать ущерб здоровью пешехода в случае инцидента с самокатом сервиса, например, при столкновении. Максимальная страховая сумма — 900 тыс/ руб.

Работа в условиях ограниченного интернета

В здравоохранении скоро появится цифровая экосистема медицинских сервисов внедрения

«Юрент», как часть группы компаний МТС, включен в «белый список» Минцифры России и, следовательно, должен оставаться доступным даже при ограничениях в работе мобильного интернета. Однако, в случае возникновения каких-либо трудностей взять самокат в аренду можно будет с помощью SMS.

Для начала поездки на самокате «Юрент» при неработающем мобильном интернете достаточно будет открыть приложение сервиса в предложенном меню выбрать опцию «арендовать по SMS» и отсканировать QR-код на руле самоката. После этого у пользователя автоматически откроется окно SMS, в котором будет введен номер самоката — его нужно будет просто отправить. После отправки SMS электросамокат активируется и будет готов к поездке. Завершить аренду можно аналогичным способом. Тариф автоматически будет выбран «Поминутный».

