Интеграция ELMA365 с Max для расширения омниканального взаимодействия с клиентами

Компания ELMA реализовала интеграцию платформы ELMA365 с мессенджером Max. Новый канал коммуникации расширяет возможности омниканального взаимодействия с клиентами и позволяет компаниям обрабатывать обращения из мессенджера и других каналов в едином интерфейсе платформы. Об этом CNews сообщили представители ELMA365.

Благодаря интеграции организации могут подключить бота в Max и вести переписку с клиентами напрямую из ELMA365. Платформа поддерживает обмен сообщениями и файлами, а вся информация о взаимодействии с клиентом сохраняется в системе вместе с данными из других каналов и бизнес-процессов. Это позволяет сотрудникам видеть целостную картину по клиенту и быстрее решать его запросы.

«Мы видим большой спрос бизнеса и государственных организаций на централизованное управление цифровыми коммуникациями. Развитие каналов связи с клиентами остается одним из ключевых направлений платформы», — сказала Ольга Михеева, Product Owner ELMA365 CX.