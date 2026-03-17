CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Интеграция ELMA365 с Max для расширения омниканального взаимодействия с клиентами

Компания ELMA реализовала интеграцию платформы ELMA365 с мессенджером Max. Новый канал коммуникации расширяет возможности омниканального взаимодействия с клиентами и позволяет компаниям обрабатывать обращения из мессенджера и других каналов в едином интерфейсе платформы. Об этом CNews сообщили представители ELMA365.

Благодаря интеграции организации могут подключить бота в Max и вести переписку с клиентами напрямую из ELMA365. Платформа поддерживает обмен сообщениями и файлами, а вся информация о взаимодействии с клиентом сохраняется в системе вместе с данными из других каналов и бизнес-процессов. Это позволяет сотрудникам видеть целостную картину по клиенту и быстрее решать его запросы.

«Мы видим большой спрос бизнеса и государственных организаций на централизованное управление цифровыми коммуникациями. Развитие каналов связи с клиентами остается одним из ключевых направлений платформы», — сказала Ольга Михеева, Product Owner ELMA365 CX.

Как получать доход от инвестиций в ИТ
Как получать доход от инвестиций в ИТ Бизнес

Подписаться на новости Короткая ссылка


CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/