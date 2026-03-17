Петербуржцы стали в три раза чаще использовать ИИ на совещаниях

Платформа «МТС Линк», входящая в цифровую экосистему МТС, изучила использование сервисов для бизнес-коммуникаций в Санкт-Петербурге в зимний сезон 2025/2026. Северная столица сохранила лидерство среди регионов по уровню деловой активности. Петербуржцы стали зимой вдвое чаще проводить онлайн-встречи, а интерес к ИИ-помощникам вырос в три раза. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Санкт-Петербург вторую зиму подряд удерживает высокую позицию по количеству онлайн-совещаний и спросу на ИИ-решения, уступая только Москве. Жители активно применяют в работе решения на базе искусственного интеллекта, чтобы ускорить бизнес-процессы. Наибольший прирост в регионе продемонстрировала функция саммаризации (краткий пересказ встречи) — использование выросло в семь с половиной раз. Среди других любимых инструментов петербуржцев для повышения эффективности встреч — расшифровка (рост в три раза) и шумоподавление (рост в два раза).

Зимой интерес петербуржцев вырос и к праздничным эффектам. В три раза чаще жители стали использовать инструменты для ИИ-бьютификации: маски, аватары, размытие фона.

Кроме Петербурга и Москвы в топ регионов, жителям которых ИИ-решения помогают на совещаниях, вошли Татарстан, Краснодарский край, Новосибирская, Воронежская, Свердловская, Саратовская и Нижегородская области.

Аналитики «МТС Линк» подчеркивают, что деловая активность выросла и по стране: с 1 декабря 2025 г. по 28 февраля 2026 г. количество вебинаров, созвонов увеличилось на 38%. При этом самым активным из трех зимних месяцев стал февраль.