CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Просмотры Rutube зимой 2026 года выросли почти на 20%

В зимние месяцы 2026 г. видео на Rutube смотрели почти на почти 20% больше, чем в тот же период — с декабря по февраль — в прошлом году. Если в 2026 г. количество зимних просмотров пользователей платформы составило более 15 млрд, то год назад — 12,6 млрд. Об этом CNews сообщил представитель сервиса.

«Такой динамике способствует рост UGC-контента, а также приход на площадку популярных блогеров. Еще один драйверов роста — технологическое развитие платформы и внедрение искусственного интеллекта. Мы продолжим развивать рекомендательные алгоритмы и другие продукты как для зрителей, так и авторов», — сказал заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга», глава цифровых активов Сергей Косинский.

Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир
Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир цифровизация

По его словам, в феврале библиотека контента достигла 437 млн видео. Показатель месячной аудитории этой зимой составлял 85 млн человек, дневной — 22 млн пользователей, не считая незначительную корректировку в феврале по причине меньшего количества дней в месяце. При этом в декабре 2025–феврале 2026 гг. в общей сложности зрители посмотрели видео, проведя на сервисе почти более 1,9 млрд часов.

Чаще всего пользователи смотрели UGC-контент в таких категориях как развлечения, лайфстайл-видео, а также детский контент, в том числе мультфильмы. Самыми популярными блогерами по просмотрам стали: Double Bubble, «Мультики для детей, Мультфильмы для малышей. Мульт», Over Show, «Влад и Ники (Vlad and Niki)», «Играем вместе», «наука и Культура для всех» и другие каналы авторов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/