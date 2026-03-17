«Рег.решения» запустили сайт под ключ для фитнес-студий при поддержке АОФИ

«Рег.решения», сервис для предпринимателей от «Рег.ру», при поддержке Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ) выводит на рынок специализированное решение «Сайт под ключ» для фитнес-студий, спортивных школ и других проектов в сфере физической культуры и спорта. Новый запуск продолжает развитие линейки пакетных решений для предпринимателей, которую ранее представил сервис. Об этом CNews сообщили представители «Рунити».

Отраслевая версия решения адаптирована под задачи фитнес-индустрии: в структуру сайта заложены типовые блоки для описания направлений тренировок, тренерского состава, расписания занятий, абонементов и новостной повестки клуба. Сайт разрабатывается на собственной платформе компании с поддержкой адаптивного дизайна и возможностью дальнейшего расширения функциональности. Для запуска предпринимателю необходимо заполнить онлайн-форму, после чего специалисты берут на себя весь комплекс работ — от технической настройки до наполнения контентом и разработки базовой айдентики.

Дополнительно предусмотрены инструменты для цифровизации ключевых процессов бизнеса: к сайту можно подключить модуль онлайн-записи на тренировки через партнерский сервис Yclients, а также настроить прием оплаты абонементов через интеграцию с «Т-Банком». Специалисты «Рег.решений» также помогают добавить бренд на «Яндекс Карты» с последующим автоматическим отображением отзывов на сайте. Партнерские решения органично встраиваются в цифровую экосистему проекта и позволяют бизнесу запустить полноценный онлайн-контур продаж и коммуникаций с клиентами «под ключ».

«Уровень цифровизации в фитнес-отрасли остается невысоким. Многие небольшие студии и спортивные школы по-прежнему ограничиваются социальными сетями или устаревшими сайтами, что сдерживает их возможности по привлечению и удержанию клиентов. Совместно с АОФИ мы проанализировали типовые процессы фитнес-операторов и убедились, что рынку требуется стандартизированное, быстрое и экономически обоснованное решение. “Сайт под ключ” позволяет закрыть ключевые задачи онлайн присутствия без дополнительных подрядчиков и длительного запуска», — отметил Владислав Иванов, евангелист «Рег.решений».

Как получать доход от инвестиций в ИТ
Как получать доход от инвестиций в ИТ Бизнес

«Поддержка и опыт «Рег.решений» в создании сайтов для быстрорастущего студийного сегмента в фитнес отрасли поможет игрокам рынка эффективно привлекать клиентов и оптимизировать расходы на привлечение и удержание, что в условиях постоянно растущих операционных костов является важным вкладом в устойчивость индустрии», — сказала Ольга Киселева, президент Ассоциации операторов фитнес индустрии.

Продукт «Сайт под ключ» был создан как альтернатива дорогостоящей разработке в агентствах и сложным конструкторам, требующим самостоятельной настройки. Формат предполагает создание полностью готового сайта менее чем за неделю с подключением домена, SSL/TLS-сертификата, настройкой аналитики и базовой подготовкой к онлайн-продвижению.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Решения для домашнего ухода от Dreame: умный стайлер AirStyle Pro HI и LED-маска Chrona Photon

Сравнение онлайн-кинотеатров 2026: битва самых популярных стриминговых платформ

Лучшие внешние звуковые карты до 35 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/