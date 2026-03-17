CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Хостинг и домены
|

RUVDS запускает услуги хостинга в Белоруссии

Хостинг-провайдер RUVDS вышел на рынок хостинга Белоруссии – вычислительные мощности компании были развернуты в Минске. Оборудование уже подключено, настроено и полностью доступно клиентам компании. Об этом CNews сообщили представители RUVDS.

«Наш шаг вполне можно назвать дальнейшей интеграцией в рамках Союзного государства – площадка RUVDS в Минке в полной мере отвечает как нашему видению развития компании, так и потребностям клиентов как внутри России, так и за ее пределами. Белоруссия – важный хаб в контексте ИT-инфраструктуры, это дом для множества инновационных бизнес-структур и место активной цифровизации госсектора. Не сомневаюсь, что спрос на наши вычислительные мощности уже в среднесрочной перспективе потребует ввода в строй дополнительного оборудования. И мы полностью готовы к этому: 2026 г. только начался, и одной локацией мы точно не ограничимся», – сказал генеральный директор RUVDS Никита Цаплин.

Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир
Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир цифровизация

Вычислительные мощности RUVDS запущены на базе дата-центра интернет-оператора «Деловая сеть». ДЦ соответствует всем современным требованиям надежности, безопасности и отказоустойчивости – имеет два независимых ввода электропитания, промышленный дизельгенератор мощностью 300 кВт в качестве резервного источника, источники бесперебойного питания с резервированием общей мощностью 160 кВт.

Площадка в Минске стала 21-й в портфолио компании и 9-й зарубежной локацией RUVDS. Компания на постоянной основе обновляет парк оборудования и масштабируется, открывая новые направления. Так, в 2025 г. хостинг-провайдер ввел в работу вычислительные мощности в Ереване, Краснодаре, Мурманске, Омске и Уфе.

Подписаться на новости Короткая ссылка


CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Решения для домашнего ухода от Dreame: умный стайлер AirStyle Pro HI и LED-маска Chrona Photon

Сравнение онлайн-кинотеатров 2026: битва самых популярных стриминговых платформ

Лучшие внешние звуковые карты до 35 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

