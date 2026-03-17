Связь МТС пришла в малое горное село Сюжи

МТС запустила сеть сотовой связи в малонаселенном горном селе Сюжи Шатойского района Чеченской Республики. Теперь около трехсот местных жителей могут пользоваться сервисами компании, госуслугами, онлайн-банками и другими важными цифровыми ресурсами в каждом уголке населенного пункта.

Село Сюжи расположено на высоте более семисот метров у подножия горы Варандой-Лам рядом с известным Аргунским ущельем. Сегодня эти места популярны у гостей региона, маршруты по достопримечательностям Шатойского района входят во многие путеводители и туры по Чечне. Благодаря развитию инфраструктуры, в том числе сотовой связи, в этих местах расширяются туристические маршруты, развивается экономика сельских и горных территорий региона.

«В год развития горных территорий в Чеченской Республике мы подключим к своей сети несколько горных и отдаленных сел региона. Одно из них – Сюжи. Ранее связь уже пришла в Харачой. До конца года МТС запустит и улучшит покрытие сотовой связи еще в нескольких горных территориях, что отвечает задачам, которые поставлены в республике на этот год», – сказал директор МТС в Чеченской Республике Евгений Филиппов.

Слепая зона российского FMCG-рынка: почему без системы управления жизненным циклом продукта работают в убыток
Слепая зона российского FMCG-рынка: почему без системы управления жизненным циклом продукта работают в убыток

Последний день регистрации на конференцию CNews «Российские ERP-системы»

Это так, для души. Россияне стали массово записываться в курьеры в дополнение к основной работе и бизнесу

В России введут особые меры для дата-центров, чтобы поддержать развитие ИИ

Производитель наказан за задержку создания российского лазера на замену немецкому. Срыв сроков - четыре года

Владелец WhatsApp* заплатит $27 миллиардов создателю «Яндекса»

Хакеры украли исходный код шведских «Госуслуг» и раздают его бесплатно

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Техника

Решения для домашнего ухода от Dreame: умный стайлер AirStyle Pro HI и LED-маска Chrona Photon

Сравнение онлайн-кинотеатров 2026: битва самых популярных стриминговых платформ

Лучшие внешние звуковые карты до 35 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?
Показать еще
