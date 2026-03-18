Getblogger: в России вырос спрос на микроблогеров

В 2025–2026 гг. на российском рекламном рынке закрепилась масштабная трансформация: фокус крупнейших брендов смещается с работы с селебрити в сторону микроинфлюенсеров и создателей пользовательского контента (UGC). Согласно данным платформы Getblogger, спрос на микро- и мидл-блогеров за I квартал 2026 г. вырос на 30%, при этом вовлеченность в сегменте небольших блогов в 2-3 раза выше, чем у крупных проектов, что делает их одним из ключевых инструментом для бизнеса.

«Люди доверяют тем, кто на них похож. Поэтому совет блогера с небольшой, но живой аудиторией работает в 60% случаев лучше, чем реклама звезды. Это не воспринимается как навязывание — скорее, как рекомендация старого друга», – сказала генеральный директор Getblogger Марина Кондрашова.

Параллельно в индустрии набирает силу тренд на использование пользовательского контента. Компании все активнее интегрируют контент малых авторов в свои таргетированные кампании в качестве готовых креативов. Такой подход позволяет экономить до 90% бюджета на его производстве по сравнению с профессиональными съемками — при этом UGC обеспечивает в 2–3 раза более высокую вовлеченность и лучше конвертируется за счет «живого» и естественного видеоряда.

«Сотрудничество с нано- и микроинфлюенсерами становится не просто доступным, а экономически более эффективным для брендов. При средней стоимости интеграции у блогеров с аудиторией 10–50 тыс. подписчиков в диапазоне от 3 тыс. до 20 тыс. руб. за пост (при охватах от 5-7 тыс. и более) они обеспечивают результат, сопоставимый с крупными кампаниями, а зачастую и превышающий его. Разница же в стоимости лида между микро- и макроинфлюенсерами может достигать четырехкратных значений», — сказала генеральный директор Getblogger Марина Кондрашова.