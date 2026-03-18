«МегаФон» улучшил связь в горном районе Кубани

Инженеры «МегаФона» установили новые и модернизировали текущие базовые станции, что помогло увеличить зону покрытия мобильного интернета и усовершенствовать качество звонков в Апшеронском районе Краснодарского края.

Район, расположившийся на северном склоне Западного Кавказа, стал ещё комфортнее. Оператор развил телеком‑инфраструктуру в административном центре — городе Апшеронске, а также в городе Хадыженске, хуторе Красная горка, поселке Нефтегорск, станицах Куринская и Тверская. Улучшение качества связи ощутили, как в жилых районах, так и в образовательных учреждениях, магазинах, кафе и банках. Работы затронули пляжные зоны вблизи рек Хадажка и Пшеха, а также железнодорожную станцию «Табаксовхоз».

Оборудование работает в нескольких частотных диапазонах и позволяет создать расширенную зону покрытия мобильного интернета и качественное проникновение сигнала. После проведённых работ скорость мобильного интернета достигает 100 Мбит/с. Этого достаточно, например, чтобы разместить в соцсетях около 100 фотографий из горного похода меньше чем за 7 минут.

«В местах отдыха голосовая связь и мобильный интернет не только создают комфорт, но и обеспечивают безопасность. Абоненты всегда могут связаться с необходимыми службами или получить в интернете нужную информацию. В среднем один абонент оператора в Апшеронском районе расходует по 32 Гбайт данных ежемесячно. При этом порядка 52% общего дата‑трафика приходится на небольшие населённые пункты», — сказал Андрей Холодов, директор «МегаФона» в Краснодарском крае и Республике Адыгея.

Наиболее часто поездки сюда выбирают в период январских праздников. Основные гости района — жители Ростовской, Волгоградской и Астраханской областей, Ставрополья и Карачаево‑Черкесии.