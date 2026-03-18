«М.видео» впервые выходит в сегмент одежды: компания запустила новую категорию на маркетплейсе

«М.видео» объявляет о запуске новой категории на собственном маркетплейсе — одежда и аксессуары. Об этом CNews сообщили представители «М.видео».

Генеральный директор компании «М.видео» Владислав Бакальчук: «Мы давно перестали быть просто про технику. Потому что жизнь человека — это не только гаджеты, это то, в чем он живет каждый день. Одежда — это самая частая покупка, самая живая категория, утром ты выбираешь, в чем выйти из дома — и это уже влияет на твой день. Поэтому запуск данной категории — это не про расширение ассортимента, а про то, чтобы стать по-настоящему полезными в повседневной жизни. Мы хотим, чтобы человек мог зайти на нашу площадку и собрать все — от наушников до платьев, от кофемашины до куртки. При этом важно не просто добавить категорию, а сделать ее понятной и удобной: с нормальным выбором, адекватными ценами для покупателей и прозрачными условиями для продавцов. Мы только в начале пути, но уже сейчас понятно: одежда станет одной из ключевых точек роста маркетплейса. Потому что это про регулярность, про привычку и про повседневную жизнь».

Выход в fashion-сегмент отражает стратегию компании по развитию мультикатегорийной платформы и усилению присутствия в повседневных покупательских сценариях. Новая категория формируется как полноценное направление — от базовой и повседневной одежды до сезонных коллекций и аксессуаров. Основной фокус сделан на наиболее востребованных сегментах, формирующих регулярный спрос.

В категории женской одежды представлен выбор базовых и универсальных решений для повседневного гардероба. Пользователям доступны толстовки, свитшоты и худи, футболки и топы, платья, а также верхняя одежда. Ассортимент ориентирован на повседневное использование и охватывает ключевые сценарии — от городских образов до комфортной одежды для дома и отдыха. Регулярное обновление моделей и разнообразие стилей позволяют пользователям формировать гардероб под разные сезоны и жизненные ситуации.

Дашбордами уже никого не удивишь — бизнесу нужны прогнозы и рекомендации

Категория мужской одежды включает толстовки, свитшоты, худи, футболки и майки. Дополнительное развитие получают аксессуары, дополняющие повседневные сценарии покупок. В ассортимент входят рюкзаки и сумки — городские рюкзаки, шопперы, поясные сумки и другие форматы для ежедневного использования, а также солнцезащитные очки.

По мере подключения новых продавцов ассортимент категории будет последовательно расширяться, охватывая дополнительные сегменты и ценовые предложения.

