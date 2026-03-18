CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Общий объем данных в «Облаке Mail» вырос на 41%

Количество уникальных снимков выросло на 45%. Основной прирост обеспечивают фотографии и видео с мобильных устройств, благодаря функциональности «Автозагрузка» и возможностям работы с контентом. Об этом CNews сообщили представители Mail.

Общий объем данных, хранимых пользователями в «Облако Mail», увеличился на 41% по сравнению с прошлым годом. За 2025 г. пользователи загрузили 37,5 млрд файлов. Основной драйвер роста — функциональность «Автозагрузка», которая автоматически сохраняет файлы со смартфона, а также возможности для работы с контентом.

Без шума и пыли: что умеет новый потоковый сканер из России
Без шума и пыли: что умеет новый потоковый сканер из России Цифровизация

За последний год фотоархив пользователей увеличился более чем на 45%. Самым распространенным форматом остается JPG — на него приходится около 40,6% всех хранимых файлов. В топ-5 расширений также входят HEIC, PNG, MP4 и MOV. Популярность видеоформатов объясняется ростом качества мобильной съемки и увеличением длительности роликов.

«Рост пользовательских данных во многом связан с запуском функциональностей, которые позволяют автоматически сохранять все важные моменты со смартфона в Облаке. Это упрощает резервное копирование и позволяет не беспокоиться о сохранности самых ярких моментов. Таким образом, Облако превращается практически в «бесконечную память» смартфона», — сказал Виктор Петрищев, руководитель продуктового направления «Облако Mail».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Смекалка против российских ограничений. В стране, где отключают интернет, бешеный спрос на CD-диски и плееры

Злоумышленников щелкнули по носу. Заработал новый сервис защиты россиян от криминальных входящих переводов

90-е возвращаются: россияне увеличили длительность голосовых вызовов из-за проблем с интернетом в Москве

Гигантский ритейлер электроники превращается в Wildberries. Теперь он торгует куртками и сумками

Последний день регистрации на конференцию CNews «Российские ERP-системы»

Это так, для души. Россияне стали массово записываться в курьеры в дополнение к основной работе и бизнесу

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Техника

Хирургия будущего: какие операции уже выполняют роботы

Решения для домашнего ухода от Dreame: умный стайлер AirStyle Pro HI и LED-маска Chrona Photon

Сравнение онлайн-кинотеатров 2026: битва самых популярных стриминговых платформ

Показать еще

Наука

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?
Показать еще
