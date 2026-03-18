CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Хостинг и домены
|

«Руцентр» сообщил о росте интереса к доменам стоимостью от 500 тысяч рублей

Вторичный рынок доменов в России продолжает активно расти, драйвером стал премиум-сегмент. Согласно данным «Руцентра», по итогам 2025 г. средний чек в категории премиальных доменов стоимостью от 500 тыс. руб. достиг 2,8 млн руб., год назад он составлял 1,68 млн руб. Оборот сегмента увеличился на 48%, а его доля в общем объеме вторичного рынка — 73%. Об этом CNews сообщили представители «Рунити».

В то же время доля сделок с доменами стоимостью дороже 1 млн руб. в общем объеме продаж на вторичном рынке увеличилась на 19,3%. Таких сделок хоть и меньше процента, но они генерируют существенную часть всего объема рынка. Основная категория заказчиков — крупный бизнес, относящийся к доменам как к стратегическому и ценному онлайн-активу.

«Динамика роста связана с усиливающимся дефицитом качественных коротких доменов: на рынке практически не осталось запоминающихся имен, что стимулирует ценовую конкуренцию. Сегодня домен является ценным онлайн-активом, в который готовы инвестировать крупные игроки», — сказал Алексей Спирин, руководитель вторичного рынка доменов «Руцентра».

С 2023 по 2025 гг. совокупный оборот вторичного рынка доменов вырос на 35%, а средний чек увеличился на 109% — с 34,1 тыс. до 71,47 тыс. руб. По оценкам экспертов «Руцентра», в 2026 г. на фоне общего снижения количества сделок на рынке продолжит закрепляться устойчивая тенденция перехода от количества к качеству. Особый потенциал аналитики видят в кириллической зоне .рф, которая уже закрепилась на вторичном рынке в статусе премиальной.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Техника

Показать еще

Наука

Показать еще
