ЗАО «ИЦ «Технохим» завершил импортозамещение корпоративной системы видеоконференцсвязи

ЗАО «ИЦ «Технохим» — многопрофильный инжиниринговый центр с более чем 30-летним опытом, специализирующийся на разработке, внедрении и сопровождении технологических решений в области нефте- и газоперерабатывающей промышленности.

В рамках политики поддержания технологического суверенитета и для исключения трудностей, связанных с использованием иностранных сервисов видеоконференцсвязи, было принято стратегическое решение о переходе на отечественное решение. Об этом CNews сообщили представители «Труконф».

Ядром новой корпоративной системы видеоконференцсвязи стала российская система TrueConf Server, объединившая головное подразделение и удаленные филиалы в единое информационное пространство для взаимодействия между сотрудниками.

TrueConf Server является не просто средством для совещаний и официальных встреч, а полноценной частью рабочего процесса и взаимодействия между сотрудниками подразделений. Видеосвязь и встроенный корпоративный мессенджер используются ежедневно всеми сотрудниками компании, независимо от должности или местоположения.

Сотрудники получили возможность проводить онлайн совещания, демонстрировать экраны для обсуждения проектной документации, вести чаты и обмениваться файлами без выхода в публичное интернет-пространство. Пользователи подключаются к конференциям с персональных устройств, в том числе из удаленных точек и во время командировок.

Каждый день в «ИЦ «Технохим» проходят десятки видеоконференций и отправляются сотни сообщений через корпоративный мессенджер.

В результате реализации проекта внедрения корпоративной системы видеоконференцсвязи на базе TrueConf Server, в ЗАО «ИЦ «Технохим» создана независимая инфраструктура для корпоративных коммуникаций, повышена скорость принятия решений, упрощено взаимодействие между сотрудниками и обеспечен высокий уровень защищенности критических данных.

