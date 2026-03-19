CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация Бизнес-приложения
|

«Еврострой» запустила брендированную площадку для проведения торгов на базе B2B-Center

Девелопер ГК «Еврострой» перевела закупки на электронную площадку B2B-Center (входит в российскую электронную торговую платформу для бизнеса и государства B2B-РТС), на базе которой создана брендированная корпоративная торговая площадка, где в едином цифровом контуре собраны все закупочные процедуры застройщика. Инструмент позволит повысить эффективность закупочного процесса, прозрачность работы с контрагентами и ускорить выбор подрядчиков. Об этом CNews сообщил представитель B2B-Center.

ГК «Еврострой» планирует проводить на B2B-Center закупки разных категорий товаров и услуг. В их числе стройматериалы, комплектующие, услуги по строительно-монтажным работам, транспортировке грузов, а также другие товары и услуги, необходимые для реализации девелоперских проектов. С учетом планов по увеличению объемов строительства в дальнейшем ГК «Еврострой» планирует наращивать объемы закупок в рамках сотрудничества.

В контуре корпоративной торговой площадки ГК «Еврострой» на B2B-Center собраны все закупочные процедуры девелопера, а также доступны гибкие настройки пользовательских прав и инструменты аналитики. При внедрении продукта компания не несет затрат на разработку, поддержку и собственную ИТ-инфраструктуру.

Привлекая технологического партнера для реализации этого проекта, ГК «Еврострой» ориентировался на глубокую экспертизу и опыт B2B-Center на рынке закупок.

Проект реализовывался с фокусом на максимальное удобство пользователя и оптимизацию процесса закупки: понятный интерфейс, различные режимы торгов, автопродление приема ставок в финале процедуры, разные режимы видимости информации об участниках и ценовых предложениях и другое.

«Перед нами стоят амбициозные задачи по реализации новых объектов в 2026 г., включая жилой дом «О’да» в городе Тула. Создание собственной площадки закупок с B2B-Center – способ эффективно привлечь надежных партнеров в регионах присутствия. Для нас важна открытость конкурентных процедур, надежность площадки и доступ к проверенным активным поставщикам. Рассчитываем, что партнерство с B2B-Center будет способствовать росту эффективности через конкурентные закупочные цены и ускорение закупочного процесса», – сказала Виолетта Воронина, директор по развитию ГК «Еврострой».

«Сотрудничество с ГК «Еврострой» – пример создания здоровой конкуренции через прозрачные условия для поставщиков. Благодаря крупнейшей на рынке клиентской базе торговой платформы В2В-РТС, частью которой является B2B-Center, клиент получает хорошее ценовое предложение, а поставщики в любой точке России имеют доступ к закупкам крупной компании. Мы за честную конкуренцию и равный доступ к каналам продаж через понятные современные цифровые инструменты», – сказала Ольга Громкова, генеральный директор B2B-Center.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

