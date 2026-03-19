Горноалтайцы стали в четыре раза чаще использовать ИИ на рабочих созвонах

МТС проанализировала активность пользователей платформы для деловых коммуникаций МТС Линк этой зимой. Наиболее заметный рост активности был зафиксирован в корпоративном мессенджере Чаты. Среднее количество отправленных сообщений в день в декабре — феврале 2026 г. увеличилось в 2,6 раза. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Горноалтайцы стали чаще использовать для общения отечественные сервисы. Так, по сравнению с 2025 г. количество встреч жителей республики на платформе «МТС Линк» выросло почти на 50%.

Эльман Бейбутов, UserGate: Самый быстрый путь внедрения не имеет ничего общего с построением архитектуры сетевого доверия
Эльман Бейбутов, UserGate: Самый быстрый путь внедрения не имеет ничего общего с построением архитектуры сетевого доверия

Жители Горного Алтая в четыре раза чаще тали применять функции платформы на основе искусственного интеллекта. Из инструментов ИИ, доступных на платформе для онлайн-встреч, горноалтайцы чаще всего применяли размытие фона и маски во время видеозвонков. А также расшифровку встреч, когда бот слушает разговор и оформляет его в текст с кратким резюме митинга.

«Компании республики все чаще общаются через российские сервисы. Это показывает, что наши платформы стали надежными и удобными. МТС Линк, который включен в реестр отечественного ПО и соответствует всем правовым нормам, как раз дает для этого все нужные возможности — и для дел, и для неформальных коммуникаций», — отметил директор МТС в Республике Алтай Леонид Тиунов.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/