Инвестиции брендов в видеорекламу на «VK Видео» выросли в 1,7 раза

В 2025 г. рекламодатели инвестировали 6,5 млрд руб. в форматы продвижения в «VK Видео». Об этом CNews сообщили представители VK.

В топ рекламодателей по видеорекламе в 2025 году вошли бренды из электронной коммерции, банковской сферы, FMCG и телекома. Активнее всего с помощью интеграций в видеоконтент продвигаются маркетплейсы, перевозки, безалкогольные напитки, банковские карты и мобильная связь. Значительно вырос спрос на размещения со стороны фармацевтических брендов — рекламодатели из этой сферы утроили бюджеты на продвижение в «VK Видео».

Наиболее популярный формат размещения — специально снятые минутные интеграции. При этом все больше компаний переходят к коротким нативным интеграциям: ведущие или участники проекта озвучивают бренд голосом или тестируют его продукты по ходу сюжета.

У бизнеса растет запрос не только на нативные интеграции, но и на создание специальных выпусков шоу или целых проектов. Подобные решения дают рекламодателям более длительный контакт с аудиторией и формируют лояльность, так как реклама становится полноценной частью контента. В 2025 г. самым масштабным шоу с нативными интеграциями на «VK Видео» стало «Быть Джиганом и Оксаной»: в проекте присутствует брендинг Ozon, а главная героиня активно пользуется приложением для заказов во время сезона проекта.

В 2025 г. в «VK Видео» вышло более 3,5 тыс. единиц эксклюзивного контента. Лидерами по нативным видеоинтеграциям стали флагманские шоу собственного производства «VK Видео», которые пользуются высокой популярностью аудитории сервиса, — «Натальная карта», «Женский форум», «Кстати», «Звезды» и «Быстрые свидания». Среди инфлюенсеров в топе по количеству нативной видеорекламы Кукояки, Ида Галич, Nansi&Sidorov, а также проекты Сергея Минаева и Артемия Лебедева.

