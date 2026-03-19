МТС расширила сеть LTE в Туве с помощью отечественных базовых станций «Иртея»

Цифровая экосистема МТС запустила отечественные базовые станции «Иртея» в республике Тыва. С помощью оборудования российского производства компания первой из операторов развернула сеть LTE в малом населенном пункте Бижигтиг-Хая Барун-Хемчикского района и в пригороде Кызыла, местечке Кок-Тей. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В Бижигтиг-Хая проживают около 600 человек, население в основном занято в сельском хозяйстве. Кроме того, поселок известен своими природными и историческими достопримечательностями: одноименной скалой с петроглифами бронзового века и священным у жителей республики каменным изваянием воина Кижи-Кожээ. До недавнего времени Бижигтиг-Хая оставался единственным населенным пунктом района, где отсутствовало покрытие LTE.

Ранее специалисты МТС установили базовую станцию LTE «Иртея» в ДНТ «Серебрянка» в местечке Кок-Тей, где не было достаточного покрытия сети. В ближайшем пригороде Кызыла с растущей застройкой сегодня живет около 1,1 тыс. человек.

Теперь жители Бижигтик-Хая и «Серебрянки» смогут пользоваться быстрым мобильным интернетом: оставаться на связи с близкими, получать банковские и госуслуги, заказывать товары на макретплейсах и так далее. Путешественникам стабильный сигнал LTE поможет делиться впечатлениями в соцсетях, загружать онлайн-карты и навигаторы.

«С помощью отечественного оборудования мы закрываем немногие оставшиеся белые пятна на карте покрытия LTE в республике или усиливаем сеть, где это необходимо. Жители малых и отдалённых населенных пунктов получают доступ к современным возможностям, как и жители городов и райцентров. Запуск базовых станций «Иртея» – еще один важный шаг в устранении цифрового неравенства», – сказал директор МТС в Республике Тыва Экер Хертек.

МТС реализует первый в России масштабный проект по разработке, производству и запуску в эксплуатацию в реальных условиях базовых станций LTE отечественного производства. До 2030 г. компания получит в свою сеть 20 тыс. базовых станций «Иртея».