Ozon запустит подписку для управления отзывами

Маркетплейс Ozon анонсировал запуск нового инструмента для продавцов — подписку для управления отзывами. Она поможет предпринимателям оперативно реагировать на обратную связь покупателей и укреплять доверие к своим товарам. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Подписка объединит инструменты для системной работы с обратной связью покупателей и управления репутацией магазина. Продавцы смогут управлять отображением комментариев — закреплять наиболее полезные отзывы в карточках товаров, а также использовать шаблоны и автоматические ответы, чтобы быстрее реагировать на обратную связь покупателей. Также для автоматизации работы с отзывами предусмотрена интеграция через Seller API.

Кроме того, подписка включает аналитику отзывов на базе нейросети, которая помогает продавцам быстрее выявлять основные темы и повторяющиеся запросы в обратной связи покупателей. Это позволяет систематизировать комментарии клиентов и учитывать их в развитии продукта и сервиса. С подпиской ответы продавцов на отзывы будут выделяться специальной отметкой, чтобы покупателям было проще ориентироваться в диалоге с магазином. На товарах, у которых пока нет отзывов, отобразится рейтинг магазина – так покупатели смогут быстрее оценить надежность продавца.

Работа с отзывами напрямую влияет на конверсию и продажи продавцов. По данным Ozon кликабельность карточек при наличии отзывов растет на 70% и выше. При этом эффективная работа с обратной связью требует времени и ресурсов, особенно при большом объеме заказов. Подписка поможет оптимизировать этот процесс и сделать работу с отзывами более управляемой. В дальнейшем функционал подписки будет расширяться новыми инструментами.

«Покупатели активно ориентируются на отзывы при выборе товаров на маркетплейсах. Продавцам важно не только получать обратную связь, но и системно работать с ней: быстро отвечать на комментарии, выделять полезные отзывы и анализировать повторяющиеся запросы покупателей. Новая подписка объединит эти инструменты в одном сервисе и поможет продавцам использовать обратную связь для развития своего магазина на платформе», — сказала Ксения Тихонова, директор торговой площадки Ozon.

«Управление отзывами» станет доступна продавцам с 1 апреля 2026 г. Стоимость в первый месяц составит 0,8% от стоимости каждого товара, проданного в период ее действия, далее — 1,3%. Продавцы с активной подпиской Premium Pro могут оформить инструмент со скидкой 50%.