Пользователи могут находить нужную информацию в «Яндекс Поиске» при ограничениях мобильного интернета

«Поиск с Алисой» продолжает работать и позволяет быстро получать ответы на повседневные вопросы — например, узнать адрес организации, номер телефона, часы работы учреждения или погоду.

«Яндекс Поиск», как и другие сервисы «Яндекса», вошли в «белый список» сервисов. Пользователи могут переходить как по «белым сайтам» из выдачи, так и получать информацию с недоступных источников через короткие ответы «Алисы AI».

Например, если вы находитесь в центре города с ограниченной связью, можно задать запрос, например: «как быстрее проехать до Третьяковской галереи», и, благодаря быстрым ответам в «Поиске», информация все равно корректно отобразится.

При ограниченной связи остаются доступными и другие возможности «Алисы AI». Нейросеть можно попросить объяснить сложную тему, отредактировать текст или сгенерировать изображение по описанию. В «Поиске» также сохраняется доступ к привычному контенту и сервисам: пользователи могут смотреть видео и изображения, искать врачей и читать отзывы о них, а также сравнивать цены на товары и услуги. В результатах поиска остается доступна справочная информация об организациях — адреса, телефоны и часы работы.

цифровизация

Пользователям «Яндекс Поиска» также доступна функция «Умная камера», которая поможет распознать QR-код, перевести текст или подскажет, как починить технику, если официальный сайт, форумы и видеосервисы с советами не работают.

Получать важную информацию, ориентироваться в городе и решать повседневные задачи можно с сервисами «Яндекса» даже в ситуациях, когда мобильный интернет работает с ограничениями.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/