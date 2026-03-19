Пользователям Rutube теперь доступно скачивание видео на сайте

Теперь пользователи сайта Rutube могут смотреть видео без сбоев даже при нестабильном интернет-соединении. В плеере платформы появилась функция «Предзагрузка», позволяющая заранее загрузить ролик в кэш браузера. Об этом CNews сообщил представитель видеоплатформы.

«Эта функция давно была востребована пользователями. Режим «Полный» позволяет загрузить весь ролик целиком, и выбранный способ предзагрузки сохраняется для последующих видео в рамках сессии. На российском рынке аналогичного решения нет — только Rutube предлагает предзагрузку видео прямо в браузере», — отметил директор по продукту Rutube Евгений Ильчук.

Чтобы воспользоваться функцией, достаточно открыть видео на сайте, перейти в настройки плеера и выбрать «Предзагрузка» — «Полная». После завершения загрузки ролика просмотр доступен без прерываний даже офлайн. В настоящий момент можно загружать только одно видео за раз, а при недостатке свободной памяти пользователю будет предложено освободить место.

Функция доступна всем пользователям — авторизованным и неавторизованным, на десктопе и мобильном вебе Android. Версия для веб iOS появится в ближайшее время.

Другие материалы рубрики

Авторы каналов в Max смогут зарегистрироваться в реестре Роскомнадзора для получения донатов

В России перестали справляться с замедлением Telegram и Youtube из-за перегрузки ИТ-оборудования у операторов

Переговорщики с киберпреступниками сами оказались преступниками

При использовании ИИ-контента нужно будет уведомлять пользователя соответствующей маркировкой, а ИТ-разработчики будут обязаны соблюдать ряд правил

Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2026» состоится 2 апреля

Россияне массово переходят в «мессенджер», который не заблокируют, и это не Max. Он существует десятилетиями

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Хирургия будущего: какие операции уже выполняют роботы

Решения для домашнего ухода от Dreame: умный стайлер AirStyle Pro HI и LED-маска Chrona Photon

Сравнение онлайн-кинотеатров 2026: битва самых популярных стриминговых платформ

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/