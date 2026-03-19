Рекламная платформа «Магнита» добавила новый формат на экран запуска мобильного приложения

Рекламная платформа ритейлера «Магнит», «Магнит ADS», представила новый полноэкранный формат рекламы в своем мобильном приложении — сплешскрин. При запуске приложения «Магнит: акции и доставка» покупатель видит рекламное сообщение на экране загрузки. Об этом CNews сообщили представители «Магнита».

Отличительная особенность формата — рекламодатель может добавить к кампании переход на внешние страницы (click-out) без кликов. После демонстрации баннера, перед пользователем откроется модальное окно — интуитивно понятный шаг для перехода на сайт партнера. Первую рекламную кампанию запустил телеканал «Пятница».

Дмитрий Русов, директор по продукту Магнит ADS: «Экран загрузки — первое, что видит клиент, когда открывает приложение. Это дает максимальный уровень видимости рекламного сообщения и вовлеченности аудитории с первых секунд контакта. Главное здесь — бесшовный переход: мы убрали лишний клик, превратив просмотр в действие. Теперь пользователь может сразу перейти на сайт партнера через интерактивное модальное окно».

Новый рекламный формат учитывает привычный сценарий покупателя в магазине со сканированием QR-кода программы лояльности «Магнит Плюс». Улучшены сценарии для разных ситуаций: при слабом интернет-соединении пользователь увидит кампанию, которая не требует таргетинга и хранится в памяти приложения, при хорошем — актуальное для своих привычек и предпочтений предложение.

Сплешскрин уже доступен внешним рекламодателям.