В Омской области тарифы на связь выбирают в четверг и пятницу

Согласно обезличенным данным «МегаФона», пользователи «Маркетплейса тарифов» 35-44 лет оказались наиболее активными в подборе идеального для себя тарифа. При этом, сервис стал простым и интуитивно понятным инструментом как для зумеров, так и для людей старшего поколения – свыше 10% аудитории приходится на возрастную категорию 55+. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В гендерном разрезе аудитория маркетплейса преимущественно мужская. Около 66% посетителей платформы составляют представители сильного пола, они в два раза чаще женщин интересуются новыми предложениями на телеком-рынке.

Самыми активными оказались пользователи от 35 до 44 лет — на них приходится 30% всех посещений. За ними следуют россияне в возрасте 25-34 года (28%) и 45-54 лет (19%). Примечательный тренд — высокий интерес среди старшего поколения: доля категории 55+ составляет 11%.

Омская область вошла в топ-20 регионов, жители которых активно интересуются предложениями «Маркетплейса тарифов». Лидерами по количеству обращений к сервису стали Москва и Московская область, а также Санкт-Петербург и Ленинградская область — на них приходится 37% посещений. Далее следуют Свердловская, Нижегородская, Самарская области, Краснодарский край, Челябинская и Новосибирская области.

Пик активности приходится на рабочее время: пользователи чаще всего заходят на площадку в четверг и пятницу с 11:00 до 18:00.

Андрей Нисанов, «ФосАгро»: «Мы не ошиблись с выбором» — о переходе с Oracle EBS на Global ERP Импортонезависимость

Аналитика посещений платформы подтверждает ключевой тренд: современные пользователи экономят время. Маркетплейс избавил жителей Омской области от необходимости ручного мониторинга десятков ресурсов.

«Параллельно с развитием цифровых сервисов компания продолжает масштабное укрепление сети в регионе. Наряду с модернизацией действующих объектов в 2025 г. в эксплуатацию введено более 20 новых базовых станций. Такая синергия технологического развития и удобных решений позволяет нам обеспечивать жителей региона максимально качественными услугами», — сказал руководитель технического отдела «МегаФон» в Омской области Алексей Полонский.

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/