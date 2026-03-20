CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Импортонезависимость
|

Аналитика «МТС Линк»: российские ВКС-сервисы позволяют выполнять рабочие задачи быстрее зарубежных

«МТС Линк», платформа для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы, изменила интерфейс «Встреч», своего сервиса для видеоконференцсвязи. Тестирование продемонстрировало, что выполнение рабочих сценариев во время онлайн-встреч стало на 68% быстрее. По сравнению с зарубежными ВКС-сервисами (Zoom, Microsoft Teams, Google Meet) скорость выше в среднем на 41%. Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк».

В тестировании приняли участие 350 человек, среди которых были как пользователи «МТС Линк», так и респонденты, которые столкнулись с сервисом впервые. Участники выполняли стандартные задачи, например, показывали экран, делились файлами, включали расшифровку, писали сообщения в чате встречи. Сравнивалось время выполнения этих действий в новом и старом интерфейсах «МТС Линк Встреч», а также в аналогичных сервисах — Zoom, Microsoft Teams и российских ВКС-платформах.

Тестирование показало, что в новом интерфейсе «МТС Линк Встреч» рабочие сценарии выполняются в среднем на 26% быстрее, чем в других российских и зарубежных сервисах, и на 68% быстрее, чем в старой версии. Например, на запуск демонстрации экрана теперь уходит в среднем 3,1 секунды вместо 6,2, на приглашение участника по ссылке — 12,2 секунды вместо 29,5, на запуск онлайн-доски в окне встречи — 10,1 секунды вместо 23,5.

Тестирование также продемонстрировало, что в трех ведущих российских сервисах пользователи выполняют рабочие задачи в средне на 26% быстрее, чем в зарубежных.

В «МТС Линк» предполагают, что благодаря новому интерфейсу компании смогут сократить затраты на обучение сотрудников. Расположение элементов управления стало более привычным и интуитивным. Это облегчает освоение сервиса пользователям с разным опытом и уровнем цифровой грамотности.

Основной элемент нового интерфейса — центральная панель для всех ключевых действий. Раньше, чтобы настроить микрофон и камеру, нужно было перейти в левый нижний угол, а чтобы поставить реакцию — в правый. Теперь все главные инструменты управления находятся в центральной нижней части экрана. Такое расположение привычно для большинства пользователей, которые ранее применяли зарубежные сервисы. Кроме того, оно практично: как бы ни менялись пропорции и разрешение экрана, самые важные кнопки всегда будут оставаться в центре.

Среди других изменений — появление отдельной кнопки для демонстрации экрана, а также панели индикаторов, куда выводится информация о встрече: сколько прошло времени от ее начала, идет ли запись, кто поднял руку, сколько секунд осталось на запущенном таймере.

«Сервис «Встречи» появился в 2020 г. С тех пор на платформе появились десятки новых функций, и изначальный интерфейс стал выглядеть перегруженным. Мы всегда стремимся предоставлять нашим клиентам наилучший пользовательский опыт — это важная составляющая качества продуктов. Именно поэтому мы приняли решение полностью изменить внешний вид «Встреч». Мы стремились не только сделать интерфейс удобнее и эстетичнее, но и встроить его в общую концепцию платформы. Сегодня мы фокусируемся на унифицированных коммуникациях, объединяя «Встречи», «Чаты», «Доски», «Формы», «Вебинары», «Задачи» и «Курсы». Такой подход позволяет упрощать коммуникации и совместную работу в командах, экономя время на рутине. Мы постепенно создаем единый визуальный язык и принципы управления, чтобы переход между сервисами был максимально бесшовным», — отметил директор по продукту «МТС Линк» Сергей Тарасенко.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

