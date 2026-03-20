CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

Гигабитный интернет МТС пришел на улицу «лесного сказочника» в Великом Новгороде

МТС расширила сеть высокоскоростного домашнего интернета в Великом Новгороде. Более 150 семей, проживающих на улице Бианки, получили доступ к домашнему интернету и сервисам экосистемы МТС на скорости до 1 Гбит/с.

Высокоскоростная сеть МТС появилась в домах первой и второй очереди жилого комплекса на ул. Бианки 18, на юге Новгорода. Гигабитные скорости позволят жителям комфортно работать и учиться из дома, пользоваться онлайн-сервисами, смотреть видео в высоком качестве и быстро скачивать объёмные файлы.

Улица в новом жилом районе получила название в честь писателя Виталия Бианки, тесно связанного с Новгородской землей, чьи сказки и рассказы о природе любимы уже не одним поколением детей.

«Мы продолжаем развивать фиксированную сеть в Великом Новгороде, в том числе в новых жилых районах. Спрос на быстрый домашний интернет в регионе стабильно растёт: число пользователей высокоскоростным интернетом за минувший год выросло в три раза. А «пакетные» тарифы, которые включают мобильную и фиксированную связь, доступ к цифровому телевидению и сервисам «Кион», позволяют жителям региона экономить на услугах связи до 40%. Мы видим, что новгородцы активно переходят на высокие скорости и будем дальше расширять сеть с учётом этого спроса», – отметил директор МТС в Новгородской области Николай Бетелев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


