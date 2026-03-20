GPTunneL приобрела ИИ-стартап генерации книжных героев BookVision через пять дней после его запуска

Агрегатор нейросетей GPTunneL приобрел 100% прав на ИИ-сервис генерации литературных персонажей BookVision у его создателя Арона Закрии. Сумма сделки составила 1 млн руб. Об этом CNews сообщили представители GPTunneL.

Сервис позволяет визуализировать персонажей книг на основе их описаний. Код проекта написан с использованием Claude Code на модели Opus 4.5.

Архитектура сервиса построена как последовательный ИИ-пайплайн. Сначала поисковая система и чат-бот на основе ИИ Perplexity получает три запроса по книге: эпоху написания произведения, особенности моды того времени и описание конкретного персонажа. На основе этих запросов нейросеть формирует развернутые тексты с историческим и визуальным контекстом.

Затем Claude анализирует полученные данные, дополняет их собственными знаниями и формирует итоговый промпт для генерации изображения. Этот промпт передается в модель Nano Banana, которая создает финальную иллюстрацию персонажа.

Одной из ключевых проблем при генерации иллюстраций является консистентность персонажей. В BookVision она решается за счет специально выстроенного пайплайна: ИИ-агент контролирует процесс генерации и следит за тем, чтобы герой сохранял одинаковую внешность в разных сценах и ракурсах.

Отличие BookVision от большинства подобных сервисов заключается не только в генерации изображений, но и в автоматизации маркетинга. Генерация трафика, перевод пользователей в Telegram-бота и создание рекламных креативов выполняются автоматически с помощью ИИ-агентов. В результате подобной механики сервис получает более 1 тыс. новых пользователей в сутки.

После продажи BookVision работает как самостоятельный проект и не интегрирован напрямую с платформой GPTunneL. В компании отмечают, что сервис выполняет роль точки привлечения аудитории, которую в дальнейшем планируется переводить в основной продукт.

По данным GPTunneL, ежедневная аудитория сервиса составляет 5–7 тыс. пользователей, месячная — около 40 тыс. При этом продукт развивался практически без маркетингового бюджета за счет вирусного трафика.

«Мы приобрели сервис целиком: кодовую базу, ИИ-агентов, воронки привлечения и методологию построения вирусного трафика. Для нас это инвестиция не столько в конкретный продукт, сколько в экспертизу и подходы, которые мы планируем интегрировать в нашу основную платформу», — сказал сооснователь GPTunneL Климент Викулов.

«Говорить, что я работал над проектом один, будет не совсем честно. Нас было двое — я и Claude Code на модели Opus 4.5. Когда ты целый день пишешь проект вместе с ИИ, который предлагает архитектуру, помогает дебажить, переписывает куски кода и подбирает технические решения, это уже не просто инструмент. Это скорее напарник», — сказал разработчик BookVision Арон Закрия.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/