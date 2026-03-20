Исследование «Т1»: ИИ вошел в топ-3 критерия выбора корпоративных UC-платформ

Технологичность и наличие искусственного интеллекта вошли в тройку ключевых факторов, на которые компании обращают внимание при выборе платформ унифицированных коммуникаций (UC). К такому выводу пришли аналитики ИТ-холдинга «Т1» по итогам обзора российского рынка платформ унифицированных коммуникаций*. Об этом CNews сообщили представители «Т1».

Согласно результатам исследования, помимо ИИ и технологий, которые обозначил каждый пятый опрошенный, в топ-3 критериев выбора для корпоративных клиентов вошла также стабильность базовых сценариев коммуникации — видеозвонков, аудиосвязи и чатов. Об этом заявили 53% респондентов. Вторым по значимости фактором стала интеграция платформы в существующий ИТ‑ландшафт компании (27%).

Пользовательская удовлетворенность, в свою очередь, определяется удобством интерфейсов, стабильной работой на разных устройствах и возможностью контролировать информационный поток.

При этом компании постепенно переходят от использования отдельных инструментов коммуникации к платформенной модели, где видеоконференции, телефония и корпоративные сообщения работают как единая среда с общими политиками управления, администрирования и аналитики. В таких платформах ИИ‑функции чаще внедряются, например, для подготовки конспектов встреч, резюме обсуждений, постановки задач или поиска по рабочим материалам.

В 2026 тренд на использование ИИ в коммуникационных платформах будет только усиливаться: ИИ становится надстройкой, которая помогает ускорять разработку, поддержку и обслуживание платформ. Более того, большие языковые модели изменили парадигму UC-платформ с исключительно общения на формат «знания и действия». Автоматическое протоколирование звонков (куда входит транскрибация и суммаризация) помогает формировать и фиксировать договоренности — конкретные задачи и дедлайны их выполнения для каждого сотрудника. Следующий этап — «умный» поиск, когда можно быстро находить нужные решения и контекст, а не пересматривать записи и переписки.

Дмитрий Беляев: Современные SOAR-решения автоматизируют до 70–90% рутинных шагов
Дмитрий Беляев: Современные SOAR-решения автоматизируют до 70–90% рутинных шагов

Мировой рынок решений для унифицированных коммуникаций продолжает расти: его объем может увеличиться до около $85 млрд к 2028 г. Российский рынок также демонстрирует рост на фоне импортозамещения и цифровизации: по итогам 2025 г. объем рынка UC-платформ оценивается примерно в 70 млрд руб., а к 2030 г. его емкость может достичь отметки уже в 152 млрд, по прогнозам «Т1».

«Мы видим устойчивый запрос рынка на интеллектуальные функции в коммуникационных сервисах. Растет ожидание, что UC-платформа будет помогать работать с информацией: фиксировать результаты встреч, структурировать обсуждения и упрощать поиск по рабочим материалам. ИИ-инструменты в DION уже обеспечивают измеримый бизнес-эффект: ускоряют обработку информации, снижают операционные издержки и минимизируют риски потери критически важных данных. Развитие таких решений становится конкурентным преимуществом и одним из ключевых направлений эволюции в нашей платформе корпоративных коммуникаций DION», — сказал Дмитрий Денисов, директор по продукту Dion.

*Исследование подготовлено аналитиками ИТ-холдинга «Т1» на основе данных о выручке от лицензий и техподдержки (on‑premise и гибридные модели), а также подписке на облачные UC‑сервисы (UCaaS). Оценка выполнена методом «снизу‑вверх» на основе открытых финансовых данных ключевых вендоров и провайдеров UCaaS. Выводы о пользовательских предпочтениях основаны на опросе 870 пользователей российских UC‑платформ и аналитических данных холдинга.

