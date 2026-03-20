Китайский язык стал вторым по популярности в «Яндекс Переводчике»

«Яндекс» изучил, как используют сервис «Яндекс Переводчик»: какие языки наиболее востребованы и как различаются интересы людей в зависимости от пола и возраста. За последние годы топ самых популярных языков изменился: если раньше его возглавляли английский, немецкий и французский, то теперь — английский, китайский и немецкий. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Исследование приурочено к 15-летию сервиса «Яндекс Переводчик».

Английский язык традиционно остается самым популярным — переводы с английского на русский и обратно лидируют с большим отрывом. За ними следуют переводы с китайского на русский и обратно, затем с немецкого на русский. Если не брать в расчет русский язык, то чаще всего люди переводят с английского на китайский, французский и испанский — в порядке убывания популярности. Всего на сервисе сейчас доступно 115 языков, от самых востребованных до исчезающих или даже выдуманных — таких как эльфийский.

Пользователи переводят тексты как с иностранных языков, так и с языков народов России. В 2023 году «Яндекс» запустил проект по их сохранению и регулярно добавляет на сервис редкие языки. Сейчас в «Яндекс Переводчике» доступно 18 языков народов России, в том числе малочисленных — например, мансийский, абазинский и ногайский. Чаще всего пользователи переводят с татарского, башкирского, чувашского, марийского и якутского языков.

Языковые предпочтения мужчин и женщин различаются. Женщины на 70% чаще мужчин переводят тексты с турецкого языка. У женской аудитории на 63% выше интерес к корейскому языку и на 55% — к французскому. Возможно, это связано с популярностью зарубежных сериалов и литературы, а также с высоким интересом к корейской поп‑культуре и косметике. Мужчины заметно активнее переводят с узбекского языка (их доля переводов в 3,2 раза больше), а также с китайского, польского и японского. Это может объясняться деловыми контактами, рабочей миграцией и профессиональными интересами.

Эльман Бейбутов, UserGate: Самый быстрый путь внедрения не имеет ничего общего с построением архитектуры сетевого доверия

Возрастная структура пользователей тоже имеет свои закономерности. Подростки до 18 лет вдвое чаще среднестатистического пользователя переводят с башкирского языка, а также проявляют повышенный интерес к японскому, корейскому и арабскому. Аудитория 25–34 лет лидирует по переводам с узбекского, таджикского и азербайджанского. Люди старше 45 лет чаще других интересуются итальянским и испанским.

Исследование опирается на данные сервиса «Яндекс Переводчик», который доступен в мобильном приложении и на сайте translate.yandex.ru. Основа сервиса — собственные технологии машинного перевода «Яндекса», которые развивались на протяжении 15 лет: от статистических алгоритмов до нейросетевого перевода на основе больших языковых моделей. Эти технологии работают не только в Переводчике, но и в других продуктах компании. Например, они позволяют смотреть видео с закадровым переводом в «Яндекс Браузере» и переводить тексты с помощью умной камеры. Только за 2025 год с помощью умной камеры и сервиса «Яндекс Переводчик» пользователи перевели более 1,2 млрд изображений.

Власти обяжут «Яндекс» и «Авито» блокировать компании, нанимающие «липовых» самозанятых. Айтишники попали в перечень

В Госдуме попросили Минцифры и ФАС объяснить принцип формирования «белых списков» и раскрыть секретную формулу отбора

Конференция «Low-Code и No-Code 2026» состоится 28 апреля

Вредонос GlassWorm скомпрометировал сотни репозиториев кода. Доверие разработчиков ПО друг к друг выходит им боком

Русская смекалка победила. Россиянин создал «пейджер» на Raspberry Pi для общения в Telegram. Блокировки ему не страшны – он работает без интернета

VK в 4 раза сократила убытки и в 2 раза — долги

