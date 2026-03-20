CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Объем рынка российского рынка унифицированных коммуникаций и совместной работы составит 187 млрд рублей к 2028 году

Компания J’son & Partners Consulting провела исследование российского рынка унифицированных коммуникаций и совместной работы (Unified Communications&Collaboration). Результаты продемонстрировали, что выручка в секторе вырастет с 74 млрд руб. в 2022 г. до 187 млрд руб. в 2028 г. Об этом CNews сообщили представители Win2Win.

Промежуточные этапы подтверждают устойчивость тренда: 2023 г.: 94 млрд руб.; 2024 г.: 109 млрд руб.; 2025 г. (оценка): 128 млрд руб.

Ключевые сегменты и игроки рынка

Динамика выручки за первое полугодие 2025 г. демонстрирует динамичную экспансию лидеров: группа МТС (+73%), VK Tech (+48%), «Яндекс 360» (+32%). Лидером рынка унифицированных коммуникаций и совместной работы в России с 2024 г. последовательно является группа МТС (МГТС, «МТС Линк», «МТС Exolve»).

Основой рынка унифицированных коммуникаций стал сегмент программного обеспечения: его продажи растут со среднегодовым темпом 18%, стремясь к отметке 162 млрд руб. к 2028 г. Однако значительный рост выручки показывают и производители аппаратных решений: ООО «НТЦ «Протей», ООО «Флат» и ООО «Информтехника».

Основные тренды

Российский рынок унифицированных коммуникаций и совместной работы вступил в фазу коммодитизации базового функционала. Отечественные вендоры успешно преодолели отставание от мировых лидеров (Microsoft и Cisco). В 2025 г. рынок перешел в фазу осознанного технологического строительства, где первичный функционал замещен, а основным запросом бизнеса становится долгосрочная архитектурная устойчивость и синергия сервисов.

Сегодня рынок трансформируется из простых коммуникаций в платформы совместной работы (UC&C). Игроки стремятся создать «единое окно» продуктивности (SuperApp), объединяющее мессенджер, документы и задачи.

Драйверы, катализаторы и барьеры

Импортозамещение перестает быть единственным и безусловным драйвером. На первый план выходят факторы технологического износа и институциональных изменений, а именно:

– «Обратная приватизация»: усиление государственного участия в экономике и расширение госсектора формирует гарантированный спрос на защищенные отечественные платформы.

– Амортизация наследия Microsoft: завершение жизненного цикла лицензий, закупленных до 2022 г., вынуждает бизнес к плановому пересмотру стека ПО.

– Регуляторное давление: блокировки и замедление зарубежных сервисов (Zoom, Google Meet, W******p) делают миграцию на российское ПО безальтернативной.

– Стандарты безопасности: приоритет отдается решениям, соответствующим строгим требованиями защиты данных в госсекторе.

Актуальность драйверов сохранится до 2028 г. При этом рынок перейдет от экстенсивного захвата пустых ниш к интенсивной борьбе за удержание и переманивание клиентов.

Одновременно российский рынок UC сталкивается с целым рядом вызовов, как финансовых, так и структурных и технических:

– Сокращение и экономия ИТ-бюджетов: высокая ставка ЦБ заставляет компании консервативно планировать расходы и сохранять старые системы.

– Стагнация государственных расходов: заморозка государственных бюджетов в среднесрочной перспективе ограничивает возможности роста для поставщиков.

– Высокая конкуренция и демпинг: избыточное количество игроков на рынке ведет к ценовым войнам, снижая общую выручку сектора.

– Последствия хаотичного внедрения: бюджеты уже расходованы на временные решения, а сроки их амортизации еще не истекли.

– Влияние бесплатного и пиратского ПО: доступность open-source решений и пиратских версий серьезно сдерживает продажи лицензионных продуктов.

– Консерватизм и инертность заказчиков: компании продолжают использовать стек решений 10-летней давности, опасаясь сложностей при переходе.

Заключение и стратегические рекомендации

Рынок UC в России входит в фазу зрелости. Эпоха «импортозамещения любой ценой» сменяется эпохой конкуренции за пользовательский опыт (UX) и глубину интеграции.

В современной парадигме управления ИТ-инфраструктурой UC-решения рассматриваются не как вспомогательный набор инструментов связи, а как стратегический фундамент цифрового рабочего пространства. Интеграция коммуникационных сервисов позволяет создать единую среду взаимодействия с общим интерфейсом для различных устройств — от мобильных терминалов до аппаратных ВКС-систем.

К 2028 г. российский рынок UC&C окончательно консолидируется вокруг 3–5 крупнейших экосистем. Победителями станут игроки, которые смогут предложить не просто коммуникационный сервис, а полноценную среду для повышения эффективности бизнеса, обеспечив при этом бесшовный переход с устаревшего западного ПО.

Успех в текущем цикле определяется способностью вендора стать для заказчика единственным окном в его цифровое рабочее место.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

