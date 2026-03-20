SberPay помог жителям СЗФО совершить более 171 млн покупок за год

Количество платежей с помощью сервиса SberPay в Северо-Западном федеральном округе за 2025 г. превысило 171,2 млн операций, что на 47% больше, чем за весь 2024 г. Об этом CNews сообщил представитель Сбербанка.

Лидером по количеству транзакций стал Санкт-Петербург. Жители Северной столицы совершили 91,7 млн операций в прошлом году. На Петербург приходится и крупнейшая доля от объёма платежей, также в лидерах — Вологодская, Ленинградская и Калининградская области.

По статистике «Сбера», за прошлый год обороты по альтернативным способам оплаты (включая SberPay) по всей России превысили 5 трлн руб.

Без шума и пыли: что умеет новый потоковый сканер из России
Без шума и пыли: что умеет новый потоковый сканер из России Цифровизация

Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка, сказал: «Цифровизация стирает лишние барьеры между желанием и действием. SberPay — в этом смысле очень человечный сервис, ведь он подстраивается под ритм и образ каждого человека — для одних важно, чтобы транзакции были мгновенными, для других принципиально разнообразие методов оплаты. И SberPay дает эту свободу не через навязывание единственно верного сценария, а через уважение к привычкам человека».

Сервис SberPay включает ряд платёжных методов: онлайн-оплату в один клик без ввода данных банковской карты, оплату с помощью NFC для пользователей смартфонов с Android, а также инновационную «Оплату улыбкой» по биометрии.

Другие материалы рубрики

Власти обяжут «Яндекс» и «Авито» блокировать компании, нанимающие «липовых» самозанятых. Айтишники попали в перечень

В Госдуме попросили Минцифры и ФАС объяснить принцип формирования «белых списков» и раскрыть секретную формулу отбора

Конференция «Low-Code и No-Code 2026» состоится 28 апреля

Вредонос GlassWorm скомпрометировал сотни репозиториев кода. Доверие разработчиков ПО друг к друг выходит им боком

Русская смекалка победила. Россиянин создал «пейджер» на Raspberry Pi для общения в Telegram. Блокировки ему не страшны – он работает без интернета

VK в 4 раза сократила убытки и в 2 раза — долги

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Техника

Хирургия будущего: какие операции уже выполняют роботы

Решения для домашнего ухода от Dreame: умный стайлер AirStyle Pro HI и LED-маска Chrona Photon

Сравнение онлайн-кинотеатров 2026: битва самых популярных стриминговых платформ

Показать еще

Наука

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?
Показать еще
