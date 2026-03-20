CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«Сферум» запускает профессиональное сообщество педагогов «Пульс образования»

«Сферум» запускает профессиональное сообщество «Пульс образования» для педагогов школ, колледжей и воспитателей детских садов со всей страны. Оно призвано объединить активных и заинтересованных в росте профессионалов, готовых вместе вносить вклад в развитие системы образования. Об этом CNews сообщили представители VK.

Участников «Пульса образования» ждут уникальные закрытые мероприятия и встречи с экспертами в различных сферах (от педагогики и психологии до цифровых навыков и развития личного бренда), стратегические сессии в лучших образовательных центрах России с возможностью сотрудничать в рамках создания цифровых сервисов с разработчиками «Сферума».

«В этом году «Сферуму» исполняется пять лет. Мы большое внимание уделяли общению с педагогами, методистами, классными руководителями, завучами и директорами школ. За это время вокруг задач цифровизации системы образования сложилось неформальное комьюнити вовлеченных профессионалов. В юбилейный год для «Сферума» мы приняли решение, что сообщество пора вывести на новый уровень и придать ему официальный статус. С удовольствием приглашаем заинтересованных педагогов присоединиться к «Пульсу образования», — сказал вице-президент VK по стратегическим проектам Рустам Хайбуллов.

В рамках сообщества также предполагается обмен опытом с коллегами из разных регионов и совместная работа над реальными педагогическими задачами. В конце 2026 г. самые активные участники сообщества смогут принять участие в ежегодной премии «Лидер Сферума» за вклад в развитие цифровых образовательных сервисов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


