Школьники ушли в «Одноклассники» – big data T2

T2, российский оператор мобильной связи, проанализировал трафик социальной сети «Одноклассники» и выявил возрастающую популярность платформы среди несовершеннолетних. С августа 2025 г. число ее пользователей до 18 лет выросло на 27%. Тренд наблюдается также среди категории абонентов старше 55. Об этом CNews сообщили представители T2.

Это может быть обусловлено введением ограничений на голосовые вызовы в иностранных мессенджерах и переходом в альтернативные каналы коммуникации.

Рост зумеров и альфа в «Одноклассниках» с августа 2025 года по февраль 2026 г. проходил без резких скачков – на 5-10% месяц к месяцу. Общий тренд с августа 2025 г. показывает несущественное снижение в количестве пользователей – на 2%. Наибольший спад зафиксирован среди людей 25-34 лет – на 15%. Динамика аудитории в других категориях осталась неизменной.