SpaceWeb получил государственную ИТ-аккредитацию

Хостинг-провайдер SpaceWeb внесен в реестр аккредитованных ИТ-компаний Минцифры России. Компания подтвердила соответствие требованиям по доле профильной выручки и характеру деятельности. Об этом CNews сообщили представители «Рунити».

Для заказчиков и пользователей продуктов и услуг SpaceWeb прохождение аккредитации означает дополнительный уровень открытости. Работа с компанией, чей профиль подтвержден государством, упрощает взаимодействие по ИТ-проектам, где важны вопросы соответствия и корректной работы с данными.

«Прохождение аккредитации — логичный этап нашего развития. В SpaceWeb мы последовательно выстраиваем продуктовый контур и процессы в соответствии с требованиями отрасли. Мы ведем разработку наших продуктов под профильные стандарты, и новый статус это только подтверждает», — сказал Алексей Шашкин, коммерческий директор SpaceWeb.

Хостинг-провайдер SpaceWeb входит в группу «Рунити», объединяющую игроков на рынке информационных технологий в России. Прохождение государственной аккредитации повышает привлекательность в том числе и группы компаний для сотрудников и соискателей. В условиях дефицита кадров в области ИТ наличие таких преференций усиливает позиции «Рунити» на рынке труда и открывает новые возможности для дальнейшего развития.

«Для нас важно, чтобы компании группы соответствовали единым стандартам качества и прозрачности. Прохождение аккредитации SpaceWeb подтверждает этот подход и дополнительно подчеркивает статус группы «Рунити» как надежного работодателя. Это не только повышает доверие, но и дает дополнительные меры поддержки и преимущества для наших сотрудников», — отметила Ольга Гвылева, руководитель отдела рекрутмента, адаптации и развития сотрудников группы «Рунити».

