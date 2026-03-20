«WB Кошелек» стал доступен для оплаты покупок в офлайн-магазинах

Финтех-решение от «WB Банка» – «WB Кошелек» – расширяет возможности бизнеса для приема оплаты в офлайн-магазинах. Теперь предприниматели могут легко подключить прием платежей через «WB Кошелек» на кассах «Эвотор». Это альтернатива карточным платежам, позволяющая бизнесу снизить затраты на эквайринг. Об этом CNews сообщили представители РВБ.

«WB Кошелек» – это способ оплаты на маркетплейсе Wildberries. С 2025 г. онлайн- и офлайн-магазины могут подключить его для приема платежей за пределами маркетплейса.

Теперь «WB Кошелек» прошел полную интеграцию с кассовыми системами «Эвотор», которыми пользуются более 700 тыс. предпринимателей по всей России. Чтобы принимать оплату через «WB Кошелек», предпринимателям достаточно скачать бесплатное приложение на смарт-терминал «Эвотор» и заключить договор с «WB Банком» на прием таких платежей. Подать заявку на подключение «WB Кошелька» также можно на сайте «WB Банка».

Использование «WB Кошелька» позволит бизнесу существенно сократить издержки, особенно при большом количестве транзакций.

Покупателям «WB Кошелек» дает возможность расплачиваться смартфоном в офлайн-магазинах без использования карты. В будущем за расчеты через «WB Кошелек» покупатели также смогут получать бонусные баллы Wildberries – «Ягодки». Ими можно расплачиваться за последующие заказы на маркетплейсе по курсу 1 «ягодка» = скидка 1 руб.

Чтобы совершить оплату с помощью «WB Кошелька», покупателю необходимо открыть приложение Wildberries, показать продавцу уникальный QR-код и подтвердить оплату.

«Wildberries – один из лидеров рунета по скорости и качеству обработки платежей. В том числе благодаря «WB Кошельку» – знакомого многим россиянам удобного способа оплаты на Wildberries. В прошлом году мы сделали «WB Кошелек» доступным для установки на сторонних сайтах и в магазинах. Теперь любой бизнес может обеспечить у себя качество приема оплаты «как на Wildberries». А благодаря интеграции с «Эвотор» подключение WB Кошелька стало для магазинов еще проще и удобнее», — сказал глава финтеха RWB и председатель правления «WB Банка» Георгий Горшков.

«Россияне привыкли к разнообразию видов безналичных оплат ― на них приходится 78% транзакций в оффлайне. При этом доля оплат с использованием QR-кодов ежегодно растет. Многообразие пользовательского опыта стало стандартом в розничном бизнесе. Особенно важно для конкурентоспособности QR-оплат дополнительное стимулирование бонусами или кэшбэком, что обеспечивает «WB Кошелек». Задача нашей платформы «Эвотор.PAY» предоставить предпринимателям большой выбор платежных сервисов и обеспечить честную витрину для сравнения тарифов и условий. Благодаря открытому API и гибкости нашей платформы мы можем обеспечить быструю интеграцию и оперативное внедрение современных способов оплаты на кассу», ― отметил директор по развитию платежных решений «Эвотора» Александр Расторгуев.

