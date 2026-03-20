Жители Хакасии стали в два раза чаще использовать ИИ на совещаниях

Платформа «МТС Линк», входящая в группу компаний МТС, изучила использование сервисов для бизнес-коммуникаций в Хакасии в зимний сезон 2025/2026. В два раза чаще пользователи из республики этой зимой проводили онлайн-встречи и использовали на них ИИ-помощников. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В Хакасии активно применяют в работе решения на базе искусственного интеллекта, чтобы ускорить бизнес-процессы. Наиболее заметный рост показали ИИ-функции, повышающие комфорт онлайн-коммуникаций. В два раза чаще, чем прошлой зимой, в республике использовали размытие или замену фона, в четыре раза увеличилось пользование функции шумоподавления.

Как получать доход от инвестиций в ИТ
Как получать доход от инвестиций в ИТ Бизнес

Для фиксации итогов встреч пользователи предпочли саммаризацию — краткий пересказ, востребованность этой функции выросла почти в 10 раз, а также текстовую расшифровку — этой зимой ее стали включать в деловую рутину в три раза чаще. Пристальное внимание жители региона уделяют внешнему виду на онлайн-созвонах: бьютификация (автоматическое улучшение внешности в кадре), цифровые маски, аватары и умный зум стали использоваться в восемь раз чаще.

«2025 г. показал, что предприниматели в Хакасии ценят свое время: решение многих рабочих вопросов переносят в онлайн-формат и активно используют возможности искусственного интеллекта. Кроме экономии времени, это позволяет повысить эффективность деловых коммуникаций и освободить сотрудников от рутины, с которой сегодня легко справляются технологии. Например, умный помощник умеет не только отвечать на вопросы по содержанию встреч и переписок, делать сводки непрочитанных сообщений, но и напоминать о договоренностях и решениях. То есть фактически может выполнять функции секретаря», — сказал директор филиала МТС в Республике Хакасия Павел Фомин.

Другие материалы рубрики

Власти обяжут «Яндекс» и «Авито» блокировать компании, нанимающие «липовых» самозанятых. Айтишники попали в перечень

В Госдуме попросили Минцифры и ФАС объяснить принцип формирования «белых списков» и раскрыть секретную формулу отбора

Конференция «Low-Code и No-Code 2026» состоится 28 апреля

Вредонос GlassWorm скомпрометировал сотни репозиториев кода. Доверие разработчиков ПО друг к друг выходит им боком

Русская смекалка победила. Россиянин создал «пейджер» на Raspberry Pi для общения в Telegram. Блокировки ему не страшны – он работает без интернета

VK в 4 раза сократила убытки и в 2 раза — долги

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Хирургия будущего: какие операции уже выполняют роботы

Решения для домашнего ухода от Dreame: умный стайлер AirStyle Pro HI и LED-маска Chrona Photon

Сравнение онлайн-кинотеатров 2026: битва самых популярных стриминговых платформ

Показать еще

Наука

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/