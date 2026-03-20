Жители Хакасии стали в два раза чаще использовать ИИ на совещаниях

Платформа «МТС Линк», входящая в группу компаний МТС, изучила использование сервисов для бизнес-коммуникаций в Хакасии в зимний сезон 2025/2026. В два раза чаще пользователи из республики этой зимой проводили онлайн-встречи и использовали на них ИИ-помощников. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В Хакасии активно применяют в работе решения на базе искусственного интеллекта, чтобы ускорить бизнес-процессы. Наиболее заметный рост показали ИИ-функции, повышающие комфорт онлайн-коммуникаций. В два раза чаще, чем прошлой зимой, в республике использовали размытие или замену фона, в четыре раза увеличилось пользование функции шумоподавления.

Для фиксации итогов встреч пользователи предпочли саммаризацию — краткий пересказ, востребованность этой функции выросла почти в 10 раз, а также текстовую расшифровку — этой зимой ее стали включать в деловую рутину в три раза чаще. Пристальное внимание жители региона уделяют внешнему виду на онлайн-созвонах: бьютификация (автоматическое улучшение внешности в кадре), цифровые маски, аватары и умный зум стали использоваться в восемь раз чаще.

«2025 г. показал, что предприниматели в Хакасии ценят свое время: решение многих рабочих вопросов переносят в онлайн-формат и активно используют возможности искусственного интеллекта. Кроме экономии времени, это позволяет повысить эффективность деловых коммуникаций и освободить сотрудников от рутины, с которой сегодня легко справляются технологии. Например, умный помощник умеет не только отвечать на вопросы по содержанию встреч и переписок, делать сводки непрочитанных сообщений, но и напоминать о договоренностях и решениях. То есть фактически может выполнять функции секретаря», — сказал директор филиала МТС в Республике Хакасия Павел Фомин.