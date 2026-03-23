2 продукта «2ГИС» для бизнеса включены в реестр российского ПО

Сервисы «2ГИС ГеоПоток» и «2ГИС Ситискан» включены в Единый реестр российского программного обеспечения. Это подтверждает их соответствие требованиям отечественного рынка и регуляторов. Об этом CNews сообщил представитель «2ГИС».

«2ГИС ГеоПоток» предназначен для мониторинга и планирования работы выездных сотрудников и транспорта. Сервис показывает местоположение сотрудников и транспорта в реальном времени, формирует историю перемещений и отправляет уведомления о задержках или выходе за пределы участков работы. В основе «2ГИС ГеоПотока» — собственные картографические технологии «2ГИС», включая точные офлайн-карты и Radar API (определение местоположения в условиях слабого GPS-сигнала).

«2ГИС Ситискан» использует ИИ-инструменты, которые распознают объекты городской среды, видимые с дороги: светофоры, знаки, люки и ливнёвки, ямы, рекламные вывески, шлагбаумы, контейнеры для сбора мусора, камеры фотофиксации, АЗС, автобусные остановки и другие — и оцифровывает их. Сервис также включает технологию Map Matching API для восстановления точного маршрута по точкам GPS-трека и интегрирован с сервисом геоаналитики «2ГИС Про» для анализа и визуализации собранных данных. Таким образом продукт помогает мониторить городскую среду, анализировать и оптимизировать дорожную обстановку для повышения безопасности.

«Городские и региональные структуры, крупные компании с распределенной инфраструктурой нуждаются в надежных и эффективных георешениях, особенно в условиях импортозамещения. Бизнесу важно иметь инструменты, которые соответствуют требованиям регуляторов и помогают решать актуальные задачи. Включение «2ГИС ГеоПотока» и «2ГИС Ситискана» в реестр российского ПО подтверждает их готовность к этим задачам», — отметила Дарья Маркова, руководитель B2B-продуктов в «2ГИС».

Включение сервисов «2ГИС» в Единый реестр российского ПО подтверждает их соответствие требованиям Минцифры РФ к правообладателю, исходному коду и компонентам, а также процессам управления и хранения данных. Это гарантирует, что продукты могут использоваться в государственном секторе и ключевых отраслях экономики.

