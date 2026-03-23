Благодаря логистическим технологиям «Яндекса» в 2025 г. бизнес снизил углеродный след почти на треть

«Яндекс Маршрутизация» — платформа для автоматизации логистики — помогла компаниям-клиентам и сервисам «Яндекса» в 2025 г. сократить выбросы парниковых газов в атмосферу почти на 30%. Благодаря оптимизации логистических маршрутов углеродный след удалось уменьшить почти на 100 тыс. тонн СО2-эквивалента. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Маршрутизация предназначена для компаний, которые занимаются перевозками или доставкой заказов. Всего у платформы несколько сотен клиентов из разных отраслей — от розничной торговли до медицины. Среди них есть и сервисы «Яндекса»: например, с ее помощью «Маркет» организует перевозки заказов между распределительными центрами в разных городах. Маршрутизация помогает клиентам оптимизировать маршруты доставки и равномерно распределять нагрузку между курьерами. Благодаря этому сокращается пробег автомобилей, задействованных в перевозках, — в результате топлива сжигается меньше, а углеродный след от перевозок снижается.

В основе платформы лежат алгоритмы оптимизации и разработки «Яндекса» в области искусственного интеллекта и геоинформационных технологий. Например, для планирования используется алгоритм, который за считаные минуты распределяет заказы между курьерами и выявляет наиболее подходящие маршруты. Он учитывает более 300 различных параметров: от данных «Яндекс Карт» о пробках и дорожных событиях до грузоподъемности машин и графика работы складов. Алгоритм построен на методе имитации отжига, который позволяет анализировать огромное количество переменных и находить решения для сложных задач оптимизации.

«Яндекс» системно работает над развитием технологичных решений на базе искусственного интеллекта для защиты окружающей среды. Например, в 2025 г. эксперты Центра технологий для общества «Яндекса» и разработчики из Школы анализа данных при поддержке ученых Дальневосточного федерального университета разработали нейросеть, которая выявляет и классифицирует отходы на побережьях по аэрофотоснимкам. О других проектах и решениях «Яндекса» по защите окружающей среды можно почитать здесь.

Углеродный след — это масса парниковых газов, которые выделяются в результате деятельности человека. Например, при сгорании топлива в двигателях автомобилей, автобусов и грузовиков. Чтобы посчитать общую массу этих выбросов и сравнить разные газы, ввели условную единицу измерения: CO2-эквивалент. За ее основу берется углекислый газ, а выбросы других парниковых газов — например, метана или закиси азота — приводят к CO2-эквиваленту, умножая их массу на потенциал глобального потепления (Global Warming Potential, GWP). Снижение углеродного следа рассчитывалось как разница объема выбросов парниковых газов от пробегов в сценарии без использования Маршрутизации и объема выбросов от фактических пробегов.

