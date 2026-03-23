CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

Количество предпринимателей на «Портале поставщиков» достигло 400 тысяч

Число предпринимателей, зарегистрированных на столичном «Портале поставщиков», достигло 400 тыс. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«Портал поставщиков — это современная межрегиональная платформа, которая обеспечивает прозрачность и оперативность закупок малого объема и делает их выгодными для всех участников процедур. Портал привлекает предпринимателей возможностью заключать сделки с заказчиками из более чем четырех десятков регионов, расширять географию продаж и развивать бизнес. Сегодня на платформе зарегистрировано более 400 тыс. поставщиков, с начала года их число выросло на 10 тыс. Активнее всего площадкой пользуются представители Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Пермского и Красноярского краев — это около 70% работающих на портале предпринимателей. На одного госзаказчика приходится шесть поставщиков, что обеспечивает высокий уровень конкуренции в закупках», – отметила Мария Багреева.

Портал поставщиков был создан в 2013 г. для автоматизации закупок малого объема и зарекомендовал себя как эффективный инструмент для связи государственных заказчиков и бизнеса. Перечень товаров, работ и услуг, предлагаемых предпринимателями, включает в себя более 3,4 млн уникальных наименований. Ежедневно на платформе заключается более 1,5 тыс. контрактов.

В феврале 2026 г. мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что к порталу присоединился 44-й регион-заказчик – Курская область.

«В список наиболее активных регионов по числу регистраций в этом году вошли Москва, Пермский край, Московская, Свердловская области и Санкт-Петербург. Новые пользователи с начала 2026 г. заключили на портале поставщиков две тысячи контрактов на сумму более 700 млн руб.», – сказал руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Заказчики попробовали российские СУБД — претензий нет
Функциональным заказчиком портала выступает столичный Департамент по конкурентной политике, а его техническое развитие курирует Департамент информационных технологий Москвы.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российский бизнес массово сворачивает ИТ-проекты по внедрению генеративного ИИ

Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2026» состоится 2 апреля

Rutube кратно нарастил доходы от рекламы и теперь зарабатывает миллиарды

OpenAI ведет переговоры о закупке термоядерной энергии для нейросетей

Не «Яндексом» и VK едиными. В «белые списки» хотят внести заблокированные общественные туалеты

В России готовится запрет SMS-кодов и звонков на домашний телефон. Кого коснется

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Техника

Самые полезные ИИ-сервисы для продуктивной работы: выбор ZOOM

Лучшие бесплатные видеоредакторы для смартфона: выбор ZOOM

Хирургия будущего: какие операции уже выполняют роботы

Показать еще

Наука

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь
Показать еще
