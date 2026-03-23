«МегаФон» расширил границы LTE-сети в Чаа-Хольском кожууне

Более 4000 тувинских сельчан получили надежное покрытие LTE-сети «МегаФона» в Чаа-Хольском кожууне. Инженеры оператора ввели в эксплуатацию новую базовую станцию в селе Булун-Терек и модернизировали действующую – в селе Чаа-Холь. Теперь абоненты могут с еще большим комфортом пользоваться мобильным интернетом и звонить в любой точке населенного пункта. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Населенные пункты расположены в горной местности Тувы, вдалеке от крупных автомобильных трасс. Расстояние на автомобиле до Кызыла занимает более двух часов. Доступная мобильная связь открывает местным жителям новые возможности дистанционного решения повседневных задач — от подачи документов для поступления в университет до консультаций с узкими специалистами через сервисы телемедицины.

После запуска телеком-оборудования в Булун-Тереке максимальная скорость передачи данных составляет 80 Мбит/с. Абоненты «МегаФона» могут за считанные секунды скачивать и отправлять «тяжелые» файлы, смотреть фильмы в высоком разрешении, играть онлайн, пользоваться образовательными и стриминговыми платформами.

Установленное в селе Чаа-Холь низкочастотное оборудование обеспечило уверенный прием LTE-сигнала как в помещениях, так и на улице. Устойчивый мобильный интернет без задержек и перебоев доступен в жилых домах, образовательных, государственных и культурных учреждениях, больнице, магазинах и на других объектах социальный инфраструктуры. Местным жителям станет еще проще пользоваться онлайн-банкингом, мессенджерами и соцсетями, порталом государственных услуг, электронной почтой, читать новости и многое другое.

Развитие сети в Чаа-Хольском кожууне также расширило зону обслуживания технологии VoLTEцифровых звонков через интернет. Она позволяет одновременно разговаривать по телефону и серфить в Сети. Соединение устанавливается за пару секунд и гарантирует высокое качество передачи голоса и низкий уровень фонового шума.

«Две трети населения республики живет в сельской местности, где основная часть их деятельности связана с сельским хозяйством и малым бизнесом. Мы активно развиваем сеть и строим новые базовые станции, чтобы интернет стал надежной поддержкой: помогал эффективно организовывать работу, вести дела, общаться с клиентами и партнерами, а также решать повседневные задачи, не покидая родные места. За последний год наша связь впервые появилась в 15 поселениях республики, включая Булун-Терек», — сказала директор «МегаФона» в Республике Тыва Светлана Симаткина.

