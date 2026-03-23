«МегаФон» ускорил интернет в Далматове Курганской области

Более чем 13 тыс. жителей Курганской области получили новые возможности для работы, учёбы и общения в режиме реального времени. Это стало возможным благодаря модернизации сети «МегаФона» на юго-западе региона — в городе Далматово и одноименном округе. Инженеры оператора запустили здесь новое оборудование и обновили действующие объекты связи.

Новое телеком-оборудование значительно расширило зону покрытия и увеличило скорость мобильного интернета для жителей улиц Розы Люксембург – Октябрьская. Улучшение качества связи также будет заметно в районе улиц Советская – Матросова и Гагарина – Маяковского.

Особое внимание оператор уделил развитию инфраструктуры в сельской местности Далматовского муниципального округа. В сёлах Крутиха и Затеченское, где проживает почти 1,5 тыс. человек, специалисты компании запустили новые базовые станции. Это существенно улучшило качество сети в данных локациях: теперь здесь доступен быстрый интернет и чёткая голосовая связь, Модернизация телеком-объектов также прошла в селах Кривское и Уральцевское, что позволило увеличить радиус уверенного приёма сигнала.

Технические работы проведены с учётом специфики местности и потребностей жителей. Инженеры оператора проанализировали рельеф, плотность застройки и сезонные нагрузки, чтобы обеспечить максимальное качество покрытия сети. Для жителей Далматово и сельских территорий это означает возможность беспрепятственно пользоваться цифровыми сервисами: от видеозвонков с родственниками и онлайн-обучения до доступа к государственным услугам и использования умных бытовых устройств. Улучшение связи также способствует развитию местного бизнеса и туризма, делая территорию более привлекательной для жизни и инвестиций.

«Мы комплексно подходим к развитию территорий, что позволяет заметно улучшать качество инфраструктуры в Курганской области. Далматово является четвертым городом по потреблению интернет-трафика в регионе, поэтому мы внимательно отслеживаем изменение цифровых привычек населения и оперативно модернизируем сеть, ориентируясь на запросы наших абонентов», — сказал директор «МегаФона» в Курганской области Геннадий Жуков.

Ранее «МегаФон» запустил базовые станции в сёлах Катайского и Шадринского муниципальных округов.

