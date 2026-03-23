Минцифры: «Белый список» используется только при ограничении мобильного интернета

Распространившаяся в СМИ информация о том, что провайдеры фиксированного интернета готовятся вводить ограничения на своих сетях и оставлять сервисы только из «белого списка» — ложь. При угрозах безопасности со стороны вражеских БПЛА в рядах регионов России точечно отключается исключительно мобильный интернет. Такие меры снижают точность наведения беспилотников и помогают противостоять атакам. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Чтобы гражданам оставались доступны самые необходимые и популярные сервисы, в моменты отключения мобильного интернета продолжает работать «белый список» платформ и сайтов. Перечень составляется по согласованию с органами, отвечающими за безопасность. Важное условие попадания в список — расположение всех вычислительных мощностей на территории России.

Отключения по причинам безопасности не затрагивают домашний интернет. Проводные технологии не имеют отношения к беспилотникам и не используются для атак БПЛА, необходимости в их ограничении нет.

Доступ к домашнему интернету в России остается безлимитным. Тарифы и условия для клиентов определяют провайдеры.