Около 500 тыс. квартир в Югре смогут подключиться к домашнему интернету от «МегаФона»

У жителей крупных городов и небольших населенных пунктов Ханты-Мансийского автономного округа появился доступ к фиксированному интернету от «МегаФона». Благодаря реализации межоператорского проекта новой услугой можно воспользоваться в Нижневартовске, Нефтеюганске, Когалыме, Нягани, Лангепасе и других городах. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Фиксированный интернет от «МегаФона» доступен примерно 500 тыс. домохозяйств Югры. Текущие и новые абоненты могут подключить комплексный тарифмобильная связь, домашний интернет и ТВ — и платить меньше, чем в случае покупки этих услуг по отдельности у разных провайдеров. Суммарные затраты могут снизиться почти наполовину, в том числе за счет подключения членов семьи.

Чтобы проверить возможность подключения и оставить заявку, можно обратиться в службу поддержки или любой салон оператора. Также доступна заявка онлайн в личном кабинете.

Услуга стала доступна в результате расширения FVNO‑модели (Fixed Virtual Network Operator — «виртуальный оператор фиксированной связи»), реализованной «МегаФоном» на инфраструктуре «Ростелекома». В рамках этой модели «Ростелеком» предоставляет свободную емкость для подключения домашнего интернета, а «МегаФон» — свой набор услуг и поддержку абонентов.

«Мы постоянно расширяем объем предоставляемых услуг для того, чтобы наши клиенты всегда оставались на связи. Теперь у сотен тысяч жителей округа появилась возможность пользоваться пакетным предложением со стабильными мобильным и домашним интернетом, а также ТВ, оплачивая все платежи с одного счета», — сказал директор «МегаФона» в Ханты-Мансийском автономном округе Дмитрий Мелихов.

