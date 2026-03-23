Подготовьтесь к записи в первый класс: на «Госуслугах» заработали черновики заявлений

Повысьте шансы ребенка на зачисление в выбранную школу. Заполните черновик заявления на «Госуслугах» заранее, и в момент старта приемной кампании останется только нажать кнопку «Отправить». Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Родители детей, которым положены льготы, и жители 17 регионов, участвующих в эксперименте, могут проставить специальную галочку, и их заявление отправится автоматически.

Когда начнется приемная кампания

Каждая школа устанавливает свое время старта приема документов, но это должно произойти не позднее 1 апреля 2026 г. У родителей, создавших черновик заявления на «Госуслугах», появится таймер обратного отсчета — он поможет не пропустить нужный момент.

Этапы приема заявлений

До 30 июня 2026 г. — зачисление детей, проживающих на прикрепленной к школе территории, и льготников.

С 6 июля по 5 сентября 2026 г. — прием заявлений от всех желающих, если в школе остались свободные места.

Запись ребенка в первый класс на «Госуслугах» доступна во всех регионах России, кроме Москвы, Московской области и Донецкой Народной Республики.

