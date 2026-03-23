VK Tech запустила корпоративный менеджер репозиториев Registry

VK Tech выпустила на рынок Registry — универсальный бинарный репозиторий артефактов и инструмент безопасной разработки. Решение создано и протестировано в VK.

Артефакты — это компоненты, необходимые для сборки и работы приложений: библиотеки, зависимости, Docker-образы, Helm-чарты, пакеты и конфигурации. Продукт поможет российским компаниям централизованно и безопасно управлять артефактами, обеспечив высокую доступность и производительность на уровне enterprise-решений.

Registry от VK Tech поддерживает более 10 типов репозиториев: Docker, Helm, npm, PyPi, NuGet, Go, RPM/Yum, RubyGems, Maven, Gradle и Raw. Решение включает функциональности, недоступные в open-source-аналогах. В основе автоматической проверки артефактов при их загрузке и скачивании из репозиториев, используются политики безопасности и актуальные данные об уязвимостях, разработанные с применением технологий Security Gate от VK Tech. Продукт обеспечивает высокую доступность из коробки: отказоустойчивая архитектура с автоматическим переключением при сбоях гарантирует бесперебойную работу CI/CD-конвейера. Registry выдерживает нагрузки крупнейших команд разработки.

Заказчики попробовали российские СУБД — претензий нет цифровизация

Интеграция с VK Object Storage позволяет надёжно хранить петабайты данных с возможностью миграции между хранилищами. Использовать Registry можно на инфраструктуре публичного и частного облака VK Cloud или размещать на собственных серверах.

«Российские компании потеряли доступ к привычным корпоративным инструментам для управления артефактами. Registry изначально создавался внутри VK как решение, закрывающее все потребности крупного бизнеса: высокие нагрузки, отказоустойчивость, соответствие регуляторам и гарантированная поддержка. Теперь мы выводим его на рынок, чтобы компании могли получить полноценную enterprise-функциональность без зависимости от зарубежных вендоров», — сказал руководитель направления облачных и дата-сервисов VK Tech Дмитрий Лазаренко.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/