VK Tech запустила корпоративный менеджер репозиториев Registry

VK Tech выпустила на рынок Registry — универсальный бинарный репозиторий артефактов и инструмент безопасной разработки. Решение создано и протестировано в VK.

Артефакты — это компоненты, необходимые для сборки и работы приложений: библиотеки, зависимости, Docker-образы, Helm-чарты, пакеты и конфигурации. Продукт поможет российским компаниям централизованно и безопасно управлять артефактами, обеспечив высокую доступность и производительность на уровне enterprise-решений.

Registry от VK Tech поддерживает более 10 типов репозиториев: Docker, Helm, npm, PyPi, NuGet, Go, RPM/Yum, RubyGems, Maven, Gradle и Raw. Решение включает функциональности, недоступные в open-source-аналогах. В основе автоматической проверки артефактов при их загрузке и скачивании из репозиториев, используются политики безопасности и актуальные данные об уязвимостях, разработанные с применением технологий Security Gate от VK Tech. Продукт обеспечивает высокую доступность из коробки: отказоустойчивая архитектура с автоматическим переключением при сбоях гарантирует бесперебойную работу CI/CD-конвейера. Registry выдерживает нагрузки крупнейших команд разработки.

Интеграция с VK Object Storage позволяет надёжно хранить петабайты данных с возможностью миграции между хранилищами. Использовать Registry можно на инфраструктуре публичного и частного облака VK Cloud или размещать на собственных серверах.

«Российские компании потеряли доступ к привычным корпоративным инструментам для управления артефактами. Registry изначально создавался внутри VK как решение, закрывающее все потребности крупного бизнеса: высокие нагрузки, отказоустойчивость, соответствие регуляторам и гарантированная поддержка. Теперь мы выводим его на рынок, чтобы компании могли получить полноценную enterprise-функциональность без зависимости от зарубежных вендоров», — сказал руководитель направления облачных и дата-сервисов VK Tech Дмитрий Лазаренко.