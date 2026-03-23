Жители Алтая стали чаще доверять организацию отдыха искусственному интеллекту

В Республике Алтай растет интерес к ИИ-инструментам, которые помогают детально спланировать путешествие. Трафик на нейросети для турпоездок с начала 2026 г. вырос на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. При этом каждый третий россиянин так или иначе уже использовал искусственный интеллект при подготовке путешествия, а каждый десятый называет ИИ своим постоянным помощником, следует из совместного исследования «МегаФона» и сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Согласно проведенному «Островком» опросу российских туристов, почти каждый десятый путешественник уже регулярно использует искусственный интеллект для организации поездок, еще 13% респондентов обращаются к нему эпизодически. Около 9% туристов только присматриваются к новому инструменту, а порядка 22% планируют протестировать такие технологии в ближайшем будущем.

При этом сохраняется и осторожность: 26% опрошенных признаются, что пока не готовы доверить искусственному интеллекту организацию своего путешествия, другие 16% не видят в технологиях практической пользы.

По данным анализа обезличенных данных «МегаФона», к помощи нейросетей при планировании поездки чаще прибегают мужчины — на них приходится 64% трафика на тематические ресурсы. Главными ценителями ИИ-инструментов выступают россияне в возрасте от 35 до 44 лет, на них приходится 40% пользователей, далее идут туристы в возрасте 25-34 лет (25%) и 45-54 лет (20%).

Туристы, которые уже пользовались ИИ-технологиями для планирования отдыха, чаще всего привлекают нейросети для планирования досуга — подбора экскурсий, поиска ресторанов и развлечений (так ответили 17%), составления подробного маршрута (15%), а также поиска идей для поездки (14%). Еще 12% с помощью цифровых помощников выбирают направление, по 10% — ищут жилье или формируют списки необходимых вещей, а 8% используют рекомендации ИИ, чтобы уложиться в бюджет.

Аналитики «МегаФона» уточняют, что особый всплеск интереса к ИИ-инструментам у жителей республики фиксировался в январе 2026 г. Долгие новогодние каникулы располагают к неспешному планированию будущих активностей.