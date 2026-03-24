«Авито»: продажи оперативной памяти и SSD выросли в несколько раз

Аналитики изучили продажи комплектующих для компьютеров на «Авито». Выяснилось, что на фоне повышенного спроса некоторых деталей их продажи на платформе объявлений выросли, причем чаще покупали комплектующие «с рук». Так, этой зимой 75% продаж деталей для компьютеров пришлось на ресейл. Комплектующие в этом сегменте в среднем обходятся в 2,5 раза дешевле, чем новые. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Продажи

Нехватку чипов спровоцировал скачок популярности нейросетей — растущие потребности в мощностях привели к нехватке ОЗУ, и этот эффект мгновенно распространился на всю память.

«Серверы для ИИ требуют оперативной памяти для вычислений, GDDR на видеокартах для ускорения, SSD и flash-накопителей для хранения и быстрой загрузки данных. Поэтому россияне за последний год стали покупать оперативную память, SSD и жесткие диски активнее, а рост цен на рынке ОЗУ стимулирует продажи именно на вторичном рынке, где можно найти оптимальные решения по соотношению цена-качество», — сказал Сергей Ногин, руководитель по развитию бизнеса телеком и ИT в «Авито».

Так, в ресейле продажи SSD в декабре-феврале 2025-2026 года выросли почти в 5,5 раз по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Оперативную память стали покупать чаще почти в два раза, а жесткие диски — на 43%. Для сравнения: SSD в новом состоянии за этот период стали покупать чаще в 2,5 раза, оперативную память — на 67%, а жесткие диски — на 37%. Всего по запросу «Оперативная память» на «Авито» сегодня доступно более 100 тыс. устройств.

Цены

Комплектующие в ресейле на «Авито» в среднем стоят в 2,5 раза дешевле, чем новые. Так, SSD «с рук» можно приобрести в среднем за 4 тыс. руб., в то время как цена новой детали — 8 тыс. руб. Оперативная память за плашку в среднем стоит 5 тыс. руб. в ресейле и 13 тыс. руб. в новом состоянии. А жесткие диски в среднем обходятся покупателям в 3 тыс. руб. «с рук» и в 8 тыс. руб. в новом состоянии.