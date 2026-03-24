«Авито»: продажи оперативной памяти и SSD выросли в несколько раз

Аналитики изучили продажи комплектующих для компьютеров на «Авито». Выяснилось, что на фоне повышенного спроса некоторых деталей их продажи на платформе объявлений выросли, причем чаще покупали комплектующие «с рук». Так, этой зимой 75% продаж деталей для компьютеров пришлось на ресейл. Комплектующие в этом сегменте в среднем обходятся в 2,5 раза дешевле, чем новые. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Продажи

Сегодня на рынке комплектующих для компьютера в некоторых категориях наблюдается повышенный спрос. В такой ситуации спасает ресейл: 75% комплектующих, купленных на «Авито» зимой 2025-2026 гг., пришлось на товары «с рук».

Нехватку чипов спровоцировал скачок популярности нейросетей — растущие потребности в мощностях привели к нехватке ОЗУ, и этот эффект мгновенно распространился на всю память.

«Серверы для ИИ требуют оперативной памяти для вычислений, GDDR на видеокартах для ускорения, SSD и flash-накопителей для хранения и быстрой загрузки данных. Поэтому россияне за последний год стали покупать оперативную память, SSD и жесткие диски активнее, а рост цен на рынке ОЗУ стимулирует продажи именно на вторичном рынке, где можно найти оптимальные решения по соотношению цена-качество», — сказал Сергей Ногин, руководитель по развитию бизнеса телеком и ИT в «Авито».

Андрей Телюков, TData: Самый сложный барьер при переходе на отечественные аналитические платформы — дефицит ресурсов

Так, в ресейле продажи SSD в декабре-феврале 2025-2026 года выросли почти в 5,5 раз по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Оперативную память стали покупать чаще почти в два раза, а жесткие диски — на 43%. Для сравнения: SSD в новом состоянии за этот период стали покупать чаще в 2,5 раза, оперативную память — на 67%, а жесткие диски — на 37%. Всего по запросу «Оперативная память» на «Авито» сегодня доступно более 100 тыс. устройств.

Цены

Комплектующие в ресейле на «Авито» в среднем стоят в 2,5 раза дешевле, чем новые. Так, SSD «с рук» можно приобрести в среднем за 4 тыс. руб., в то время как цена новой детали — 8 тыс. руб. Оперативная память за плашку в среднем стоит 5 тыс. руб. в ресейле и 13 тыс. руб. в новом состоянии. А жесткие диски в среднем обходятся покупателям в 3 тыс. руб. «с рук» и в 8 тыс. руб. в новом состоянии.

Другие материалы рубрики

Российский бизнес массово сворачивает ИТ-проекты по внедрению генеративного ИИ

Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2026» состоится 2 апреля

Rutube кратно нарастил доходы от рекламы и теперь зарабатывает миллиарды

OpenAI ведет переговоры о закупке термоядерной энергии для нейросетей

Не «Яндексом» и VK едиными. В «белые списки» хотят внести заблокированные общественные туалеты

В России готовится запрет SMS-кодов и звонков на домашний телефон. Кого коснется

Техника

Самые полезные ИИ-сервисы для продуктивной работы: выбор ZOOM

Лучшие бесплатные видеоредакторы для смартфона: выбор ZOOM

Хирургия будущего: какие операции уже выполняют роботы

Показать еще

Наука

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь
Показать еще
